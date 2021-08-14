السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس الأركان السوداني: وحدة الجيش صمام أمن البلاد

الفريق أول ركن مجدي
الفريق أول ركن مجدي ابراهيم

أكد الفريق أول ركن مجدي إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان السودانية أن وحدة الجيش هي صمام أمن البلاد، لافتًا إلى انتفاء الإثنية والعرقية والقبلية في القوات المسلحة، حيث يلتف جميع منتسبيها خلف رايتها القومية.

وقال الفريق أول ركن مجدي إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان السودانية- في كلمة خلال طابور العرض العسكري، الذي تم تنظيمه اليوم السبت ضمن الاحتفال بالعيد الـ67 للقوات المسلحة: إن "القبيلة التي ننتمي إليها هي جيشنا، وهي أيضًا عقيدتنا القتالية التي تجمعنا وتوحد صفنا".

وأضاف الفريق أول ركن مجدي إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان السودانية، أن منسوبي القوات المسلحة لن يحيدوا عن هذه الراية التي لن تسقط ما دام خلفها رجال هذه مبادؤهم.

وأوضح الفريق أول ركن مجدي إبراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان السودانية، أن احتفالات القوات المسلحة هذا العام ستمتد إلى شرق البلاد، حيث ستحتضن الفعاليات أرض الفشقة (على الحدود الشرقية مع إثيوبيا)، احتفالًا بعودتها لربوع الوطن. 

وشهدت الخرطوم اليوم تنظيم طابور العرض العسكري في عدة مناطق، حيث انطلقت تشكيلات من كل الأسلحة في ربوع العاصمة السودانية، وجابت الطرقات الرئيسية ترافقها فرق الموسيقى العسكرية، كما قدمت القوات الجوية عروضًا استعراضية في سماء الخرطوم، واحتضن المتحف الحربي معرضًا لمختلف أسلحة وتشكيلات القوات المسلحة.

ومن المقرر أن تُختتم احتفالات العيد الـ67 للقوات المسلحة بخطاب لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان للشعب السوداني مساء اليوم، في فعالية يحضرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وتحتفل القوات المسلحة السودانية بعيدها في 14 أغسطس من كل عام، حيث يصادف اليوم تاريخ تسلم أول قائد سوداني لقيادة قوة دفاع السودان في العام 1954.

رئيس هيئة الأركان السودانية الفشقة الخرطوم المتحف الحربي البرهان

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وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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