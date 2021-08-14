السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق نار أمام محطة بنزين فى النبطية.. والجيش اللبنانى يداهم (فيديو)

محطات البنزين
محطات البنزين

وقع إشكال بين المواطنين المنتظرين أمام إحدى محطات البنزين في منطقة تول النبطية بلبنان، تطور إلى ​إطلاق نار​ من سلاح حربي من قبل أحد المواطنين مع تدافع وصراخ، مما دفع بصاحب المحطة إلى إقفالها، فيما كانت مئات السيارات تنتظر دورها لتعبئة ​البنزين​.

وقبل قليل، نفذت قوات الجيش اللبناني عمليات دهم لمحطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادتي البنزين والمازوت.

ودعا الجيش اللبناني، في بيان له اليوم، للتبليغ عن أي محطة وقود عمدت إلى تخزين مادتي البنزين والمازوت وأقفلت أبوابها، أو أي جهة تقوم ببيع البنزين أو المازوت في السوق السوداء عبر الاتصال على الرقم ١١٧​​​​​​​.

وكانت ​قيادة الجيش​ قد أعلنت، صباح اليوم السبت، أن وحدات الجيش ستباشر ​عمليات دهم​ محطات تعبئة ​الوقود​ المقفلة، وستصادر كل كميات ​البنزين​ التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات، على أن يصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

وقطع محتجون، اليوم السبت، عددا من الطرقات بمختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

من جهة أخرى، قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، مشددا على أن قراره الراسخ هو تحمل مسئولياته الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل.

وقال عون، أمام وفد شبابي زاره في قصر بعبدا، إن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها.

وأضاف الرئيس عون أن مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا، فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين.

وشدد الرئيس اللبناني على أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا ودوليا.

وتابع قائلا: "قراري الراسخ هو تحمل مسئولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل، وتلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات".

لبنان الجيش اللبنانى محطات البنزين المازوت النبطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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