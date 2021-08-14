السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يشعل حفل مدينة العلمين الجديدة بحضور الآلاف من الجمهور (صور)

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

أشعل الهضبة عمرو دياب خلال الساعات الماضية حفله الأخير بمدينة العلمين الجديدة الذي  يعتبر الحفل الأضخم هذا العام بتواجد الآلاف من جمهور ومحبي الهضبة بالساحل الشمالي.

وظهر الهضبة خلال الحفل في أكثر من إطلالة مقدما عددا كبيرا من أهم أغنياته التي غناها بمشاركة الجمهور الذي حرض على تنفيذ التعليمات التي وضعتها الجهة المنظمة للحفل.

238597853_406775527479087_3705683585983860230_n
حفل عمرو دياب

وتواجد الموسيقار شاشو في الحفل مقدما أولى حفلاته الجماهيرية في مصر، عبر افتتاحه حفل الهضبة عمرو دياب في العلمين بالساحل الشمالي، وقدم شاشو عرضا موسيقيا استعراضيا يمزج بين سحر الموسيقى الحية والعروض البصرية في تجربة موسيقية تقدم للمرة الأولى في مصر، وذلك في افتتاحية كبرى حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي،  التي شهدها الآلاف من الحضور في مسرح الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتى تعد ثالث أغنياته فى صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

236983255_406775560812417_6009000368157655168_n
حفل عمرو دياب

 وسبقها بأيام طرح ثاني أغنياته الصيفية، وهي "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأيضا أغنية "الدنيا بترقص".

238734030_406775577479082_7312700860511256152_n
حفل عمرو دياب

حافظ الهضبة عمرو دياب خلال السنوات الماضية، والتي امتدت إلى أكثر من 40 عاما تربع فيها على عرش الغناء المصري والعربي على عدة أمور جعلت من "الهضبة" علامة تجارية غنائية غير مسبوقة في الوطن العربي استندت على عدة مقومات.

238848754_406775550812418_1237101881063519924_n
حفل عمرو دياب

مع بدء الشهرة الكبيرة لعمرو دياب، بدأ في الاختفاء تماما عن الساحة الإعلامية والأحاديث والحوارات الصحفية والإعلامية؛ حتى يظل بعيدًا عن الجمهور، ولا يحدث لهم التشبع، وكانت حفلاته طوال العام معدودة للغاية، وفي بعض السنوات لم تزد عن حفلين في العام الواحد وعدد لم يكن يعلن عنه ولا تظهر صور حفلاته الخاصة.

238626010_406775567479083_1548856846320546199_n
حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
الهضبة عمرو دياب مدينة العلمين العلمين مدينة العلمين الجديدة الساحل الشمالى محبي الهضبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

السيسى: أمانة المسؤولية تقتضى التصدى للمشكلات وعدم ترحيلها للأجيال القادمة

اعترافات المتهمة بقتل طفلتها بالهرم: «عشان تبطل العادة السرية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

مجدلانى: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تمارس الخداع وتضليل الرأى العام

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية