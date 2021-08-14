عمرو دياب يشعل حفل مدينة العلمين الجديدة بحضور الآلاف من الجمهور (صور)

أشعل الهضبة عمرو دياب خلال الساعات الماضية حفله الأخير بمدينة العلمين الجديدة الذي يعتبر الحفل الأضخم هذا العام بتواجد الآلاف من جمهور ومحبي الهضبة بالساحل الشمالي.

وظهر الهضبة خلال الحفل في أكثر من إطلالة مقدما عددا كبيرا من أهم أغنياته التي غناها بمشاركة الجمهور الذي حرض على تنفيذ التعليمات التي وضعتها الجهة المنظمة للحفل.

حفل عمرو دياب

وتواجد الموسيقار شاشو في الحفل مقدما أولى حفلاته الجماهيرية في مصر، عبر افتتاحه حفل الهضبة عمرو دياب في العلمين بالساحل الشمالي، وقدم شاشو عرضا موسيقيا استعراضيا يمزج بين سحر الموسيقى الحية والعروض البصرية في تجربة موسيقية تقدم للمرة الأولى في مصر، وذلك في افتتاحية كبرى حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي، التي شهدها الآلاف من الحضور في مسرح الماسة بمدينة العلمين الجديدة.

وكان النجم الكبير عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتى تعد ثالث أغنياته فى صيف 2021، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

حفل عمرو دياب

وسبقها بأيام طرح ثاني أغنياته الصيفية، وهي "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، وأيضا أغنية "الدنيا بترقص".

حفل عمرو دياب

حافظ الهضبة عمرو دياب خلال السنوات الماضية، والتي امتدت إلى أكثر من 40 عاما تربع فيها على عرش الغناء المصري والعربي على عدة أمور جعلت من "الهضبة" علامة تجارية غنائية غير مسبوقة في الوطن العربي استندت على عدة مقومات.

حفل عمرو دياب

مع بدء الشهرة الكبيرة لعمرو دياب، بدأ في الاختفاء تماما عن الساحة الإعلامية والأحاديث والحوارات الصحفية والإعلامية؛ حتى يظل بعيدًا عن الجمهور، ولا يحدث لهم التشبع، وكانت حفلاته طوال العام معدودة للغاية، وفي بعض السنوات لم تزد عن حفلين في العام الواحد وعدد لم يكن يعلن عنه ولا تظهر صور حفلاته الخاصة.

حفل عمرو دياب

حفل عمرو دياب