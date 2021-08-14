خالد الغندور يفتح «الملف الأسود» لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية (فيديو)

فتح الإعلامي خالد الغندور، الملف الأسود لهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية المصرية، وذلك بسبب مخالفاته الكثيرة في إدارة اللجنة التي تدير الاتحادات الرياضية المصرية.

وأضاف الغندور، في تصريحات بقناة الزمالك، أن الكابتن وليد عطا، عندما تولى منصب رئيس اتحاد ألعاب القوى بدأ في تحقيق إنجازات وإظهار لاعبين مميزين مثل بطل العالم إيهاب عبدالرحمن، لكن هشام حطب كان مختلف معه لأن وليد شخص صريح ويحب العمل جدًا.

وأوضح أن هشام حطب تعمد إقصاء وليد عطا من اتحاد ألعاب القوى، على الرغم من النجاحات التي حققها في هذه اللعبة بسبب الحسابات الانتخابية المختلفة.