السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب منذ 2006

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة، اليوم الجمعة، وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب وسط التفاؤل حيال موسم أرباح قوي وانتعاش مطرد من التباطؤ الاقتصادي الذي سببته الجائحة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 476.16 للجلسة العاشرة على التوالي. 

وسجل المؤشر حتى الآن أطول سلسلة مكاسب له منذ ديسمبر 2006.
وفي حين تباطأت وتيرة المكاسب بسبب ضعف التداول في فصل الصيف، سجل المؤشر سلسلة تسعة أيام من المكاسب المتتالية سبع مرات في الخمسة عشر عاما الماضية.
وارتفع المؤشر داكس الألماني فوق 16 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، فيما لامس المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 21 عاما.
سجلت الأسهم الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاع توقعات الأرباح وتحسن البيانات الاقتصادية، حتى مع تراجع الأسهم الآسيوية بسبب المخاوف بشأن إجراءات تنظيمية صينية والسلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

واستقرت الأسهم الأوروبية، أمس الخميس، ليجري تداولها دون مستويات قياسية مرتفعة بقليل، إذ ساعدت الأرباح القوية التي حققتها مجموعة من شركات التأمين وأنشطة الاندماج والاستحواذ في بريطانيا، في تعويض انخفاض شركات التعدين.
واستقر المؤشر "ستوكس" 600 للأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية بعد ثمانية أيام متتالية من المكاسب القياسية.
وارتفع سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.8 بالمئة بعد أن قالت إنها ستعيد ما لا يقل عن أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) للمساهمين، بينما صعد سهم مجموعة زوريخ للتأمين 2.2 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 60 بالمئة في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.
وقفزت شركة التأمين الهولندية إيجون 6.5 بالمئة بعد إعلانها عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

الأسهم الأوروبية التباطؤ الاقتصادي المؤشر ستوكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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