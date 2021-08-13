برلماني: اهتمام الدولة بالشباب تزايد بشكل واضح وفعلي بتوجيهات الرئيس السيسي

قال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، إن اهتمام الدولة بالشباب تزايد بشكل واضح وفعلي، خلال السبع سنوات الماضية وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، والذي يؤمن إيمانا تامًا بقدرات الشباب وجهودهم وضرورة تمكينهم وإعداد صفوف أولي وثانية منهم.

وأشار بدران، في تصريحات له اليوم، إلى التحية والتقدير الذي توجه بهما الرئيس السيسي إلى الشباب اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للشباب وتأكيده، أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل وبسواعدهم يبنى وطننا الغالي.

وشدد عضو مجلس النواب، أن العديد من الفرص الحقيقية تقدمها الدولة للشباب، منها الدفع بالشباب لشغل مناصب نواب المحافظين ونواب الوزراء، وتنظيم أكثر من مؤتمر شبابي عالمي حضره الرئيس السيسي شخصيا، لكي يستمع للشباب وأسئلتهم ويدفع بهم للصدارة.

واختتم بأن شباب مصر في عهد السيسي أولوية أولى والاهتمام بهم كبير ومضاعف وعلى شتى الأصعدة السياسية والصحية والمجتمعية.

يُحتفل بيوم الشباب الدولي سنويا في 12 أغسطس؛ لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكاناتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.

واقترح شباب اجتمعوا في عام 1991 بالعاصمة النمساوية فيينا للدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي فكرة يوم الشباب الدولي، حيث أوصى ذلك المنتدى بإعلان يوم دولي للشباب لجمع تمويل يدعم صندوق الأمم المتحدة للشباب بالشراكة مع المنظمات الشبابية.

وفي عام 1998، اعتمد قرار يعلن يوم 12 أغسطس بوصفه يوم الشباب الدولي في الدورة الأولى للمؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب، الذي استضافته حكومة البرتغال بالتعاون مع الأمم المتحدة (عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة 8 - 12 أغسطس 1998).

وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك التوصية بعد ذلك في دورتها الرابعة والخمسين في قرارها 54/120 المعنون "السياسات والبرامج المتصلة بالشباب" يوم 17 ديسمبر 1999).

وأوصت الجمعية بتنظيم أنشطة إعلامية للجمهور لدعم هذه المناسبة لكونها وسيلة لإذكاء الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام 1996.

كما يمثل قرار مجلس الأمن 2250 يوم 9 ديسمبر 2015 بشأن الشباب والسلام والأمن اعترافاً غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك بناة السلام الشباب في تعزيز السلام ومكافحة التطرف، ويضع الشباب بوضوح شركاء مهمين في الجهود العالمية.

وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب.

ونشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقع تويتر، قائلا: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض».

واستكمل: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر».