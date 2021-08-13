الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن أسماء ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي

ترقيات الموظفين
ترقيات الموظفين

رابط الاستعلام عن أسماء ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي.. يتسأل الكثير عن رابط الاستعلام عن أسماء ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي عبر محرك البحث "جوجل" بعدما أعلنها جهاز التنظيم والإدارة رسميا في الساعات الماضية بالجهاز الإداري للدولة.

رابط الاستعلام عن أسماء ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي

الترقية الموظفين 2021 في مصر

أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في الترقيات للمواطنين 2021، عدد من التوجيهات وعدد من القرارات لمجلس رئاسة الوزراء، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات والذي يصل إلى 2400 جنيها ترقيات للمواطنين 2021 ، ووجود حركة من الترقيات الموسعة خلال يوم 30 يونيه 2021 في الترقيات للمواطنين، لكي يستفيد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة وعدد من القطاعات الحكومية لزيادة ترقيات العاملين 2021 .

قائمة أسماء العاملين الذين تم ترقيتهم في عام 2021

أعلن جهاز المركزي للإدارة والتنظيم عن قائمة بأسماء العاملين، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني خدمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن ترقيات العاملين 2021 ، والذين يخضعوا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وذلك يتم عن طريقها معرفة الموقف الخاص بهم من الترقيات والدرجات والمستوى الوظيفي والدرجات للترقية المستحقة لهم وذلك عبر الرابط التالي.

http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx 

رابط الاستعلام عن أسماء ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي

http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx

الخطوات الصحيحة للاستعلام عن أسماء ترقيات الموظفين 2021 بالرقم القومي

(١) اختار المجموعة الوظيفية. 

(٢) اختار طريقة معرفة الترقيات للعاملين 2021  الدرجة المالية. 

(٣) اكتب تاريخ الحصول على درجة المالية. 

(٤) اتاحة القرارات الصادرة الخاصة بالإجازات أو الإعارات وذلك ابتداء من تاريخ العمل من خلال قانون الخدمة المدنية في شهر نوفمبر عام 2019.

(٥) اضغط على كلمة بحث وانتظر قليلا لكي تحمل.

 

أسماء ترقيات الموظفين الموظفين 2021 ترقيات الموظفين رابط الاستعلام عن أسماء ترقيات الموظفين الرقم القومى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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