الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 أشخاص ربطوا لصًا فى عمود إنارة لمحاولته سرقة دراجة نارية بالإسماعيلية

ضبط
ضبط

نجحت الشرطة في ضبط متهم حاول سرقة مواطن، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغا من شخص بقيام الأهالى بضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته سرقة دراجته النارية، حيث تم ضبطه وتبين أنه "عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أبوصوير"، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن إصابته حدثت أثناء ضبطه بمعرفة الأهالى، وتم تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام بعض الأهالى بالإسماعيلية بضبط لص والتعدى عليه وتقييده بأحد أعمدة الإنارة.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على المتهم، وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبمواجهتهم بمقطع الفيديو أقروا بارتكاب الواقعة وعللوا ذلك لقيام المتهم بمحاولة سرقة الدراجة النارية.

الشرطة ضبط متهم سرقة مواطن سرقة دراجته النارية عامل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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