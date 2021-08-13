الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تخفض عدد موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية

الترحيل إلى أفغانستان
الترحيل إلى أفغانستان

أعلنت ألمانيا، الجمعة، خفض عدد موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية إلى الحد الأدنى.

وعلّقت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلبت لجوئهم، كما اتخذت هولندا القرار ذاته، والسبب الوضع الأمني المتردي بعد سيطرة حركة طالبان على عدة مناطق.

وقررت السلطات الألمانية وقف عمليات الترحيل إلى أفغانستان في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية .

وصرّح متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء الماضي بأن " وزير الداخلية قرر بناء على التطورات الراهنة للوضع الأمني تعليق الترحيلات إلى أفغانستان مبدئيا".

وتم وقف عملية ترحيل لستة أفغان إلى كابول في الأسبوع الماضي قبل وقت قصير من بدء العملية، وبموجب القرار الحالي فلن يتم تدارك هذه العملية مبدئيا.

أفغانستان الاتحادالوربي وقف عمليات الترحيل المانيا

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