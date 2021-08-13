شقيق سمير غانم أول الحاضرين لمقابر «دلال وسمير» (صور)

سادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه بعد رحيل كلٍ من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز 61 عاما، وقبلها بأشهر زوجها الفنان سمير غانم، عن 82 عاما، بعد حجزهما في المستشفى قرابة الـ4 أشهر إثر إصابتهما بفيروس كورونا وتدهور حالتهما الصحية.

مقابرعائلة غانم

خلال هذه الفترة أعلن زوج ابنتهما دنيا الإعلامي رامي رضوان سلبية مسحتهما، لكن المضاعفات التي نتجت بسبب الفيروس، هي السبب الرئيسي في رحيلهما عن عالمنا.

مقابرعائلة غانم

وفي أول جمعة بعد رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، كان شقيق الفنان سمير غانم أول الحاضرين لزيارة قبريهما بمدافن العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وقراءة القرآن والدعاء لهما.

مقابرعائلة غانم



وتوافد محبو الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، على المدافن، اليوم الجمعة، لقراءة الفاتحة لها.

وشهدت مقبرة عائلة الفنان الراحل سمير غانم بمدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر، ظهر اليوم، وصول لافتة تحمل اسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لتركيبها بجوار قبر زوجها الفنان الراحل سمير غانم في أول جمعة لها بعد وفاتها.

مقابرعائلة غانم

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

مقابرعائلة غانم

وحضر الجنازة الفنانون إلهام شاهين وهالة سرحان بوسي شلبي ورشوان توفيق وسمير صبري وإسعاد يونس، وأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك وأحمد فهمي وهنا الزاهد وكريم فهمي ويوسف الشريف وإنجي علاء وفيفي عبده وماجد المصري ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وشريف منير ودينا ودينا الشربيني ونضال الشافعي.