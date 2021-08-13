الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شقيق سمير غانم أول الحاضرين لمقابر «دلال وسمير» (صور)

دلال عبد العزيز و
دلال عبد العزيز و سمير غانم

سادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه بعد رحيل كلٍ من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز 61 عاما، وقبلها بأشهر زوجها الفنان سمير غانم، عن 82 عاما، بعد حجزهما في المستشفى قرابة الـ4 أشهر إثر إصابتهما بفيروس كورونا وتدهور حالتهما الصحية.

IMG_20210813_144450
مقابرعائلة غانم

خلال هذه الفترة أعلن زوج ابنتهما دنيا الإعلامي رامي رضوان سلبية مسحتهما، لكن المضاعفات التي نتجت بسبب الفيروس، هي السبب الرئيسي في رحيلهما عن عالمنا.

IMG_20210813_144632
مقابرعائلة غانم

وفي أول جمعة بعد رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، كان شقيق الفنان سمير غانم أول الحاضرين لزيارة قبريهما بمدافن العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وقراءة القرآن والدعاء لهما.

IMG_20210813_144623
مقابرعائلة غانم


وتوافد محبو الفنانة الراحلة  دلال عبد العزيز، على المدافن، اليوم الجمعة، لقراءة الفاتحة لها.

وشهدت مقبرة عائلة الفنان الراحل سمير غانم بمدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر، ظهر اليوم، وصول  لافتة تحمل اسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز لتركيبها بجوار قبر زوجها الفنان الراحل سمير غانم في أول جمعة لها بعد وفاتها.

IMG_20210813_144559
مقابرعائلة غانم

رحيل الفنانة دلال عبد العزيز 

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وشيعت جنازتها عقب صلاة ظهر الأحد 8 أغسطس من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ودفنت بجوار زوجها الفنان سمير غانم في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

IMG_20210813_144612
مقابرعائلة غانم

وحضر الجنازة الفنانون إلهام شاهين وهالة سرحان بوسي شلبي ورشوان توفيق وسمير صبري وإسعاد يونس، وأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك وأحمد فهمي وهنا الزاهد وكريم فهمي ويوسف الشريف وإنجي علاء وفيفي عبده وماجد المصري ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا وشريف منير ودينا ودينا الشربيني ونضال الشافعي.

IMG_20210813_144543
مقابرعائلة غانم
سمير غانم دلال عبد العزيز قبر الوفاء والأمل زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

الأكثر قراءة

إعادة تشغيل الخط الثالث للمترو بكامل طاقته غدًا

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

صورة «الفستان الجرىء» تشعل غضب حلا شيحة: «راعوا ربنا»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة الرسمي أون لاين

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

5 إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة منددة بالاستيطان شرق نابلس

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة ضد الاستيطان شرق نابلس

إسرائيل توسع نطاق حملة التطعيم بجرعة تنشيطية من لقاحات «كورونا»