16 نائبا لـ«تنسيقية الأحزاب» بمجلس الشيوخ.. «ملحمة تشريعية» بدور الانعقاد الأول

نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجراف عن مخلص أعمال أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب خلال دور الانعقاد الأول.

وقدم 16 نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ، ملحمة تشريعية خلال دور الانعقاد الأول، فمنهم 6 أعضاء بالانتخاب و10 بالتعيين، بالإضافة إلى 7 نواب ممثلين في هيئة مكاتب اللجان النوعية وهم النواب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية الاقتصادية، سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام والسياحة والآثار، عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان، محمود القط، أمين سر لجنة الإعلام والسياحة، نهى زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة.

أيضا، هناك 3 نواب تم اختيارهم في مناصب وهم النواب محمد السباعى، عضو لجنة القيم وعضو البرلمان الأورومتوسطي، محمد عزمي، محمد عمارة، أعضاء اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أعضاء التنسيقية باللجان النوعية وما قدموه خلال دور اللنعقاد الأول من مناقشات وتعقيبات أثناء انعقاد الجلسات.

ويحل اليوم العالمي للشباب هذا العام في وقت تُولي القيادة السياسية هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم المناسب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

وكان قد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحية لشباب مصر في اليوم العالمي للشباب.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر موقع تويتر قائلا: «في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر العظيم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وبسواعدهم يكتب وطننا الغالي تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء والنهوض».

واستكمل: «ثقتي مطلقة في شباب مصر، وفي حماسهم وعزيمتهم، ليتحقق حلمنا الأصيل في بناء وطن العزة والفخر والكرامة.. بشبابها تحيا مصر».