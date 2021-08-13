اليونان: أكثر من 60% من السكان حصلوا على التطعيمات كاملة ضد كورونا

أعلن مكتب رئاسة الوزراء اليونانية أن 61.1 في المائة من البالغين أكملوا تطعيماتهم ضد كوفيد-19.

وأضاف المكتب في بيان- وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الجمعة- أن أكثر من 5.8 مليون بالغ (65.1٪ من إجمالي السكان) حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا أو حددوا موعدهم الأول لأخذ اللقاح.

وأشار البيان إلى أن "تأثير التطعيم على الصحة العامة أمر محوري بالنظر إلى حقيقة أننا نواجه متغير أكثر عدوانية بكثير من الفيروس الأصلي لكورونا".

جدير بالذكر أن متغير دلتا أصبح السلالة السائدة في اليونان بنسبة اصابة تصل 79.1 في المائة من الحالات الجديدة وفقا لخبراء الصحة اليونانيين.