بـ «قميص نوم».. هيفاء وهبي تتصدر ترند «جوجل»

تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب نشرها لصور جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتتألق بملابس ملفتة.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور وهي جالسة تتناول وجبة الإفطار مرتديه قميص نوم قصير باللون الأبيض، وتميز بنقشة الدانتيل فى نهايته، ما أبرز أنوثتها وجمالها.

ولم تتكلف "وهبي" فى ارتداء المجوهرات لتظهر بشكل رقيق غير مبالغ فيه، حيث اكتفت باانسيال في اليد اليمنى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع إطلالتها ،حيث قامت بربط خصلات شعرها السوداء شكل الكعكه، وتركت بعض الخصلات من القصة تنسدل على جانبي وجهها لتبرز أنوثتها وجمالها.

اختارت هيفاء مكياجًا ناعمًا، يتميز بالألوان البسيطة والهادئة، مستوحى من الألوان الترابية، حيث وضعت أحمر شفاة باللون النود، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

تعليقات المعلقين على صور هيفاء

فيما جاءت أغلب التعليقات إيجابية معلقين على مظهرها الأنثوي وجمالها، حيث علق حساب باسم تسنيم مدحت"إنتي كتاب عن الجمال فعلا مش هزار"، فيما علق حساب آخر بشكل كوميدي قائلًا: "هيفاء هتفضل تصغر وإحنا بس اللي هنكبر؟".

هيفاء وهبي