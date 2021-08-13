بـ «قميص نوم».. هيفاء وهبي تتصدر ترند «جوجل»
تصدر اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب نشرها لصور جديدة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتتألق بملابس ملفتة.
وظهرت هيفاء وهبي في الصور وهي جالسة تتناول وجبة الإفطار مرتديه قميص نوم قصير باللون الأبيض، وتميز بنقشة الدانتيل فى نهايته، ما أبرز أنوثتها وجمالها.
ولم تتكلف "وهبي" فى ارتداء المجوهرات لتظهر بشكل رقيق غير مبالغ فيه، حيث اكتفت باانسيال في اليد اليمنى.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع إطلالتها ،حيث قامت بربط خصلات شعرها السوداء شكل الكعكه، وتركت بعض الخصلات من القصة تنسدل على جانبي وجهها لتبرز أنوثتها وجمالها.
اختارت هيفاء مكياجًا ناعمًا، يتميز بالألوان البسيطة والهادئة، مستوحى من الألوان الترابية، حيث وضعت أحمر شفاة باللون النود، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.
تعليقات المعلقين على صور هيفاء
فيما جاءت أغلب التعليقات إيجابية معلقين على مظهرها الأنثوي وجمالها، حيث علق حساب باسم تسنيم مدحت"إنتي كتاب عن الجمال فعلا مش هزار"، فيما علق حساب آخر بشكل كوميدي قائلًا: "هيفاء هتفضل تصغر وإحنا بس اللي هنكبر؟".