قيس سعيد: القانون لن يغيب فى تونس

وسنعمل على حماية حقوق الجميع..

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الجمعة، أن القانون لن يغيب في تونس، مشددًا خلال كلمة له اليوم، على أنه سيعمل على حماية حقوق الجميع.

وقال الرئيس سعيد في كلمته “سنواصل المعركة وسنصنع تاريخ ناصعا، تاريخا جديدا يلقى فيه كل طرف حقوقه كاملة، فى ظل دولة تقوم على القانون قد تغيب جاذبية الأرض فى هذه المركبة الفضائية ولكن لن يغيب القانون في تونس”.

جاءت تصريحات الرئيس سعيد، خلال إشرافه، اليوم الجمعة، على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية ISS.

وشدد الرئيس سعيد خلال كلمته على أنه لن يترك المرأة التونسية مسحوق تجميل، بل يجب أن تكون فاعلة وأن تكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة في الحقوق مع الرجل.

وتابع الرئيس سعيد قائلا: ''13 أغسطس سيبقى راسخا في تونس، لأن المرأة التونسية ستكون من رائدات الفضاء''.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت 5 منظمات تونسية، بيانًا مشتركًا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الذي يصادف اليوم الجمعة، وإحياء للذكرى 65 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

وأشادت المنظمات التونسية بالدور الطلائعي للنساء التونسيات، سليلات النضال الوطني وبنات أجيال من المصلحين وفي مقدمتهم المفكر الطاهر الحداد، في مختلف المجالات والاختصاصات والمواقع وما أبرزته من حس وطني وروح نضالية عالية؛ للحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية ومنها مكتسبات المرأة التونسية وتصديهن لكل ما من شأنه المس من حقوقهن أو التشكيك فيها والتي أثمرت دسترة مجلة الأحوال الشخصية وتكريس مبدأ المساواة والتناصف بالدستور التونسي، وفقا لراديو موزاييك التونسي.