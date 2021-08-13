الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في منتصف التعاملات.. تحرك طفيف لأسعار الذهب نحو الارتفاع

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا في منتصف التعاملات بقيمة جنيه واحد وذلك  تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب .

وسجل الذهب ارتفاعا من سعر 770 إلي 772 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، و ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بدعم من مخاوف حيال زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19"، بيد أن متانة الدولار أبقت المعدن الأصفر على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلي 1756.61 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب منخفضا 0.4 بالمئة  خلال الأسبوع، لأسباب على رأسها هبوطه الحاد يوم الإثنين، عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية جددت رهانات على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحفيز مبكرًا، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1759.70 دولار.

- ضعف في أداء الأسواق الآسيوية

واعترى الضعف الأسواق الآسيوية، اليوم الجمعة، إذ تعرضت لضغوط بفعل تداعيات ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا المستجد، في عدة دول في المنطقة.

وظل الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من عشر سنوات، يأتي ذلك في أعقاب بيانات ضعيفة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما ساعد الذهب على الارتفاع 1.3 بالمئة، يوم الأربعاء، لكن البيانات دفعت المستثمرين للتطلع إلى المزيد من التلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خططه المتعلقة بالسياسة النقدية.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة سيزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.32 دولار للأوقية، لكنها منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1019.64 دولار ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو، واستقر البلاديوم عند 2624.81 دولار.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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