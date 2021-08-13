الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تفتتح اليوم 25 مسجدًا فى 9 محافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 19 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانًة وترميمًا، في 9 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1620 مسجدًا، منها 1487 مسجدًا جديدًا وصيانة 133 مسجدًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الشيخ أبوالمجد- البدرمان – مركز دير مواس
2. عنتر بن شداد – الميرة – دير السنتورية – بني مزار
3. الخمايشة الشرقي – مركز سمالوط
مديرية أوقاف الفيوم
4. الرحمن البحري – التوفيقية – فيد مين
5. الكوم الأحمر – دسيا – م الفيوم جنوب
6. الرحمن النزلاوي- الشواشنة
7. الهدي – الصعيدي – م الفيوم جنوب
8. الشهيد نبيل – الإعلام – م الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف البحيرة

9. العمدة البحري – سحالي أبوحمص
10. البسطويسي – كوم الفرج أبوالمطامير
11. كريم مبارك – أبوالشقاف حوش عيسى
12. الشيمي – حفص دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
13. التقوى – الحومة- الواسطى
14. عبدالحليم سيد إبراهيم- كوم أبوخلاد- ناصر
مديرية أوقاف القليوبية
15. أبوسلامة – العمار الكبرى- طوخ.

مديرية أوقاف قنا

16. حصة الخير – الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي
17. الحكمة – مدينة قنا الجديدة
مديرية أوقاف سوهاج
18. السيارية – ناحية السلام – غرب طما- المدمر.
مديرية أوقاف أسيوط
19. أولاد علي بقرية ببلاو – ديروط.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

1. عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب
مديرية أوقاف القليوبية
2. المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر
3. الكبير – زاوية الشيخ سند- شبين القناطر

مديرية أوقاف أسيوط

4. عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي.
5. يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي.

مديرية أوقاف المنيا

6. أبوبكر الصديق – قرية التل- مطاي.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة افتتاح المساجد صيانة وترميم المساجد إحلال وتجديد المساجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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