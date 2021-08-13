«الأوقاف» تفتتح اليوم 25 مسجدًا فى 9 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 19 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانًة وترميمًا، في 9 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1620 مسجدًا، منها 1487 مسجدًا جديدًا وصيانة 133 مسجدًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الشيخ أبوالمجد- البدرمان – مركز دير مواس

2. عنتر بن شداد – الميرة – دير السنتورية – بني مزار

3. الخمايشة الشرقي – مركز سمالوط

مديرية أوقاف الفيوم

4. الرحمن البحري – التوفيقية – فيد مين

5. الكوم الأحمر – دسيا – م الفيوم جنوب

6. الرحمن النزلاوي- الشواشنة

7. الهدي – الصعيدي – م الفيوم جنوب

8. الشهيد نبيل – الإعلام – م الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف البحيرة

9. العمدة البحري – سحالي أبوحمص

10. البسطويسي – كوم الفرج أبوالمطامير

11. كريم مبارك – أبوالشقاف حوش عيسى

12. الشيمي – حفص دمنهور

مديرية أوقاف بني سويف

13. التقوى – الحومة- الواسطى

14. عبدالحليم سيد إبراهيم- كوم أبوخلاد- ناصر

مديرية أوقاف القليوبية

15. أبوسلامة – العمار الكبرى- طوخ.

مديرية أوقاف قنا

16. حصة الخير – الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي

17. الحكمة – مدينة قنا الجديدة

مديرية أوقاف سوهاج

18. السيارية – ناحية السلام – غرب طما- المدمر.

مديرية أوقاف أسيوط

19. أولاد علي بقرية ببلاو – ديروط.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

1. عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب

مديرية أوقاف القليوبية

2. المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر

3. الكبير – زاوية الشيخ سند- شبين القناطر

مديرية أوقاف أسيوط

4. عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي.

5. يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي.

مديرية أوقاف المنيا

6. أبوبكر الصديق – قرية التل- مطاي.