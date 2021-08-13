«الأوقاف» تفتتح اليوم 25 مسجدًا فى 9 محافظات
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 19 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانًة وترميمًا، في 9 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1620 مسجدًا، منها 1487 مسجدًا جديدًا وصيانة 133 مسجدًا.
والمساجد المقرر افتتاحها هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنيا
1. الشيخ أبوالمجد- البدرمان – مركز دير مواس
2. عنتر بن شداد – الميرة – دير السنتورية – بني مزار
3. الخمايشة الشرقي – مركز سمالوط
مديرية أوقاف الفيوم
4. الرحمن البحري – التوفيقية – فيد مين
5. الكوم الأحمر – دسيا – م الفيوم جنوب
6. الرحمن النزلاوي- الشواشنة
7. الهدي – الصعيدي – م الفيوم جنوب
8. الشهيد نبيل – الإعلام – م الفيوم جنوب.
مديرية أوقاف البحيرة
9. العمدة البحري – سحالي أبوحمص
10. البسطويسي – كوم الفرج أبوالمطامير
11. كريم مبارك – أبوالشقاف حوش عيسى
12. الشيمي – حفص دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
13. التقوى – الحومة- الواسطى
14. عبدالحليم سيد إبراهيم- كوم أبوخلاد- ناصر
مديرية أوقاف القليوبية
15. أبوسلامة – العمار الكبرى- طوخ.
مديرية أوقاف قنا
16. حصة الخير – الحلفاية بحري- مركز نجع حمادي
17. الحكمة – مدينة قنا الجديدة
مديرية أوقاف سوهاج
18. السيارية – ناحية السلام – غرب طما- المدمر.
مديرية أوقاف أسيوط
19. أولاد علي بقرية ببلاو – ديروط.
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
1. عباد الرحمن – الجرانية – م الفيوم جنوب
مديرية أوقاف القليوبية
2. المسجد الشرقي – كفر منصور – كفر شكر
3. الكبير – زاوية الشيخ سند- شبين القناطر
مديرية أوقاف أسيوط
4. عمر بن الخطاب – أسيوط الجديدة – الفتح قبلي.
5. يوسف حسين – الفتح – الفتح قبلي.
مديرية أوقاف المنيا
6. أبوبكر الصديق – قرية التل- مطاي.