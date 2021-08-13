جهاز 6 أكتوبر يطلق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر «واتساب»

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن إطلاق خدمة استقبال قراءة عدادات المياه عبر تطبيق "واتس آب" من خلال تخصيص 3 أرقام للمناطق المختلفة، وذلك فى إطار حرص جهاز مدينة 6 أكتوبر على توفير الخدمات والتيسير على السكان.

وأوضح النجار، أنه تم تخصيص الرقم (01281854015) فرع الأحياء، لاستقبال قراءة العدادات للأحياء من الأول حتى الثانى عشر، والرقم (01281184189) فرع المحور، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق الشماليات/ غرب سوميد/ الحى المتميز، والرقم (01281854012) فرع الفردوس، لاستقبال قراءة العدادات بمناطق، حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة.

وأوضح أنه يتم استقبال قراءة العدادات خلال الفترة من يوم1 وحتى يوم 10 من كل شهر زوجى، مضيفاً أنه يتم تصوير إيصال المياه وقراءة العداد فى كل مرة مع الحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة لإرسال القراءة.

وكان قد تفقد المهندس عادل النجار، الثلاثاء الماضي، سير العمل بمشروع JANNA بالمدينة، يرافقه المهندسة حنان عبدالعظيم، نائب رئيس الجهاز لقطاع الإسكان، والمهندس سيد حسن، مدير إدارة الإسكان، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروع.

وتابع مسئولو الجهاز، خلال الجولة، أعمال تنفيذ الطرق والكهرباء بالموقع والتشطيبات بعددٍ من العمارات وعدد من الخدمات، بجانب أعمال تنسيق الموقع.

وشددوا، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن المشروع يشتمل على ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمساحات تتراوح من١٠٠: ١٥٠م٢ بإجمالي (٢٨٠ عمارة)، مضيفاً، المشروع يتم تنفيذه في إطار خُطة وزارة الإسكان، لتوفير وحدات سكنية لشرائح الدخل المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من كل الأعمال بالمشروع نهاية العام الجاري، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٨٤%.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع على مساحة ١٥٥ فداناً بمنطقة التوسعات الشمالية، على بعد دقائق من كوبرى العبور، وبالقرب من طريق جمال عبدالناصر والطريق الشمالى للمدينة.