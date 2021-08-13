الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء دورة الراغبين في الترشح لعميد كلية أو معهد بجامعة القاهرة 21 أغسطس

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في الفترة من 21 وحتى 23 أغسطس الجاري، الدورة التدريبية الرابعة للراغبين بالترشح لمنصب عميد كلية أو معهد؛ بناء على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح العمداء وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشيح، حيث يعد حضور الدورات التدريبية أحد متطلبات شغل وظيفة منصب عميد. 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لتأهيل المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية أو معهد؛ وذلك منذ شهر مايو وحتى الآن، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تدريب جميع المرشحين وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم والمنافسة مما يتيح اختيار أفضل العناصر لإدارة الكليات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه يتم تدريب المرشحين وتأهيلهم خلال الدورات التدريبية على عدد من المهارات أهمها: التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات والحد من المخاطر، وإدارة وبناء وقيادة فرق العمل، وتشخيص وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والجوانب المالية والإدارية والقانونية بالجامعات، والسلوك الوظيفي والمخالفات المالية والإدارية، وجامعات الجيل الرابع (الجامعات الذكية).

من جهته، قال الدكتور علاء صابر، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إن تدريب وتأهيل المرشحين يتم من خلال نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة، وعلى مدار 3 أيام متواصلة، مؤكدًا أن الدكتور الخشت وجه بعقد دورات تدريبية إضافية لإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في الترشح على منصب عميد كلية أو معهد.

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