الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية بمركز ومدينة أشمون ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

قافلة أشمون العلاجيه
قافلة أشمون العلاجيه

أوضح الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن القافلة الطبية المجانية بعزبة كرم التابعة لمركز ومدينة أشمون تأتي ضمن المبادرات الرئاسية الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتوقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والسيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية. 

وأشار  وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية "الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة والرمد ومعمل وصيدلية لصرف الدواء وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

وقد صرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية بأن القافلة استمرت لمدة يومين ١١ - ١٢ /٨/ ٢٠٢١، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك بحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير الإدارة الطبية بأشمون والدكتورة عزة عيسوي نائب مدير الإدارة وبحضور سماح رجب رئيس الوحدة المحلية بأشمون، حيث تم توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٥٢٢ مريضًا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ ١٤٠ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد  ٢٠ حالة، وعمل الآشعة لعدد ٢٦ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٤٦ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات للمترددين على القافلة عن التطعيمات والايدز و مرض السكري وعن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وأكد السيد وكيل الوزارة علي حرصه الدائم والمستمر من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية و المحرومة من الخدمة الطبية من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الاكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية و من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين في محافظة المنوفية. 

مستشفيات المنوفية وزارة العلاج محافظة عبد الفتاح السيسي المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي ابراهيم احمد توقيع

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