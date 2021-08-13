رئيس الإنجيلية يشارك فى «فكر واعمل» الاحتفال باليوبيل الفضى لخدمتها بالمجتمع

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، الخميس، بوادي النطرون، احتفال خدمة "فكر واعمل" بمرور خمسة وعشرين عامًا على خدمتها للمجتمع المصري، بحضور الدكتور الشيخ توفيق جورج، مؤسس "فكر واعمل"، والمهندس الشيخ باسم فكري، مدير عام "فكر واعمل"، والنائب هادي لويس، عضو مجلس النواب، وعدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية وقيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

وخلال كلمة الاحتفال، قال رئيس الإنجيلية: "نشكر الله عل خدمة فكر واعمل على مدار ٢٥ عامًا من العطاء والتنمية، وخدمة المجتمع بدون تمييز، ونشكر الله أيضًا على الشيخ توفيق جورج، على رحلة عطاء حقيقية ممتلئة إخلاصًا وإيمانًا، كما نشكر المهندس الشيخ باسم فكري على التجديدات والمجهودات المبذولة في خدمة المجتمع المصري".

كما افتتح رئيس الإنجيلية القاعة الرئيسية لخدمة "فكر واعمل" بوادي النطرون والتي تسع لأكثر من ثلاثة آلاف مشارك.

ويقول الموقع الرسمي لرئاسة الطائفة الانجيلية بمصر، إنه في ديسمبر 1850 صدر الفرمان الهمايوني الذي يعتبر الكنيسة المشيخية في مصر كنيسة معترف بها بجوار الكنيسة الأرثوذوكسية والكنيسة الكاثوليكية، ولكن قبل هذا بأعوام كان المبشرون يعملون بجد واجتهاد للوصول لكل مكان في مصر للتبشير برسالة الأخبار السارة في كل أنحاء مصر.

ويضيف: "وكانت الرسالة المقدمة من المبشرين مؤسسة على بعض المبادئ اللاهوتية والإيمانية التي جاءت نتيجة لحركة الإصلاح في القرن السادس عشر، التي أحيت بدورها فكر وحياة ومبادئ الكنيسة في القرون الأولى. هذه الحركة حررت البشر من سلطة رجال الدين والكهنوت وحررتهم من الوهم والخرافة وعبودية السلطة وقدمت رؤية صحيحة للعالم والكون".

وبكمل:"وهذا ما فعلته رسالة المبشرين في مصر بعد ثلاثة قرون من الإصلاح. إذ حين جاءت هذه الحركة مصر وآمن بها بعض المصريين وتجذرت في وعي الجماعة واعترف بها المجتمع، أحدثت حراكًا لاهوتيًا وثقافيًا واجتماعيًا ليس في مصر فقط بل والشرق الأوسط أيضًا".

وتقوم الكنيسة الإنجيلية بمصر على ما يقارب الـ18 مذهبا منهم:

• الإنجيلية المشيخية

• الرسولية

• نهضة القداسة

• الخمسينية

• المعمدانية

• الأخوة

• كنيسة الله

• المثال المسيحي

• خلاص النفوس