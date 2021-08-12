تجديد حبس صاحب شركة صرافة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس صاحب شركة صرافة لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بحوزته عملات أجنبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة قيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة؛ بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاوله نشاطه المؤثم ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم.

بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.