قصور الثقافة تشارك فى «حياة كريمة» بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية الدكتور إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ممثلة عن قطاعات الوزارة فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بالمحافظة، وتستمر حتى نهاية أغسطس الجاري.

صورة من الفعالية

شهدت قرية اللوقا بمركز ساحل سليم مجموعة من ورش الحرف التراثية بمقر مدرسة الشهيد أحمد صلاح الابتدائية المشتركة ومنها ورشة عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، ورشة النحاس قدمها محسن محمد، الخيامية لعماد إبراهيم، الشنط بالشرايط لعائشة عبدالمنعم، بجانب ورشة حكي شعبي وألعاب شعبية قدمتها لؤا الصباغ، بالإضافة إلى عروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة أجيال، إلى جانب قافلة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط وهم الفنان أسامة المنصورى والشاعر عصام همام والفنان المايسترو ياسر محمود.

وتم استعراض المواهب الفنية للمشاركين من خلال بعض القصائد الشعرية الجديدة ومبدعي الفن التشكيلي وأصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل، ووسط التفاف الشباب والأطفال حول معرض "يلا نقرأ" من إصدارات الهيئة وجد الأطفال سعادتهم في قراءة بعض الكتب، بجانب ورشة عمل فنية للأطفال بعنوان "لا للمخدرات" قدمها صندوق مكافحة المخدرات، تناولت بعض الرسومات للأطفال للتوعية من أخطار المخدرات.

بجانب ذلك شارك أهالي القرية لقاء حواري مع الشيخ محمد جلال أمين بيت العائلة المصرية والذي تناول الحديث حول أهمية التمسك بالعبادات والعقيدة الصحيحة والبعد عن الفكر المتطرف خاصة للشباب، وقدم الشكر لمبادرة حياة كريمة التي أحدثت التطور في الريف المصري.

صورة من الفعالية

كما أقيم لقاء توعوي للشباب قدمه الدكتور نادي سيد علي مستشار من صندوق علاج ومكافحة الإدمان، وقدم رؤية جوهرية حول قضايا الشباب في إدمان المخدرات وماهية أنواعها وكيفية الدخول إلي عالم المخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية والبصرية التي تؤثر علي الشباب من خلال التعاطي وإيجاد الحلول المناسبة لدعم الشباب لترك المخدرات وأهمية علاج الإدمان.

وقال الدكتور هشام عبد الحميد إن سيكولوجية الشاب المتعاطي للمخدر هو أساس الجريمة في مصر، موضحا المؤثرات النفسية التي تدفع الشباب للوصول إلى مرحلة التعاطي، بجانب عرض بعض مشاكل أهالي القرية ومناقشتها خلال اللقاء، بالإضافة إلى أمسية ثقافية فنية قدمها المخرج أسامة عبد الروؤف وبحضور عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة ونخبة من أدباء وشعراء وفناني أسيوط، كما قدمت الطفلة آلاء أسامة فقرة غنائية.

اختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للفنون الشعبية برئاسة الفنان خالد نصر، وبإشراف الفنان جمال جلال وجمال عبدالناصر مدير القصر، حيث قدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات التراثية الراقصة منها الفلكلور الأسواني وعرض التنورة والتي نالت إعجاب الجمهور.