برلمانية: الرئيس السيسى أحدث طفرة فى مجال تمكين الشباب

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب في مصر لم يعد له يوم محدد للاحتفال، لأنه أصبح في كل يوم من خلال تكريم النماذج الشبابية في مجالات السياسة والثقافة والرياضة والإبداع بشكل عام أو منحهم ثقة في مشروع جديد أو مبادرة أو فكرة أو شراكة، مطالبة الجميع بالاستماع جيدا والانتباه لرسالة الرئيسي السيسي في منتدى شباب العالم 2019 حينما قال "استمعوا لشبابكم وأعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم العالية، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبراتكم، ولا تتركوهم فريسة لمن يستخدمهم أداة في نشر العنف والكراهية، املئوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، أعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم".

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن نراجع أنفسنا، كل في مجاله، ننظر لما مضى خلال العام ونناقش ما نخطط له فى العام الجديد، مشيدة بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية في دعم وتعزيز قدرات الشباب المصري وتمكينهم في مختلف المجالات وعلى مستوى القيادات، متقدمة بالتهنئة للشباب المصري والعربي.

الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب

وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث طفرة في تمكين الشباب لم تحدث في دولة من قبل، فأصبح لدينا نواب محافظون ووزراء ونواب برلمان وقيادات تنفيذية من الشباب، لافتة إلى أن تجربة تمكين الشباب يجب أن تصدر للعالم بأثره وظهر ذلك بوضوح خلال مؤتمرات الشباب المحلية والدولية التي تنظمها مصر، موضحة أن حجم التنمية التى تشهدها مصر في الفترة الراهنة لم تكن إلا بوجود ومشاركة الشباب، وأن الرئيس السيسي أدرك ذلك جيدا بعد ثورة 30 يونيو واعتمد على الشباب في مرحلة البناء حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من نجاحات وإنجازات.

وطالبت عضو مجلس النواب، الشباب ببذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تحقيق مكانة أفضل للفرد والمجتمع، وناشدت مؤسسات المجتمع المدني بالتكاتف والتعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ برامج تمكين ودعم الشباب والاستماع لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم التي يبنى عليها مستقبل الوطن.