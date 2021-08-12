التحريات في اتهام «تربي» بنبش جثة ممرضة وحرقها: سكب عليها الجازولين

تستكمل" الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام"تربى" بنبش قبر ممرضة توفيت بفيروس كورونا المستجد، و إشعال النار بجثتها داخل مقابر عزبة الباجور بحلوان.

و حملت القضية التي تنشر " الدستور" أوراقها، الرقم 11958 لسنة 2021 جنایات حلوان والمقيدة برقم 762 لسنة 2021 کلی حلوان، وفي هذا التقرير نستعرض تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

- أقوال مجري التحريات

جاء بأقوال رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته السرية دلته على أن وراء واقعة انتهاك حرمة القبور، وإضرام النيران بجثمان المتوفية والجبانة عقب جماعها هو المتهم بباعث الإنتقام من المسئول عن إدارة المقابر على إثر خلاف سابق بينهما انتهى بقيام الأخير بإهانة المتهم،والتعدي عليه وتحطيم هاتفه وطرده من المقابر مما أثار حفيظة الأخير و دفعه للثأر من غريمه عن طريق تتبع أهلية إحدى الوفيات حتي تمام دفنها .

- تفاصيل الواقعة

وأضاف أنه وما أن حانت له الفرصة ليلا قام بالدلوف، داخل الجبانة عن طريق فض قفلها عنوة وجرد جثمان المغفور لها من الكفن، وعبث بالجثة حتى هيئ وضعها للجماع فأولج قضيبه في فرجها وعقب انتهائه، من ذلك سكب مادة الجازولين على الجثمان مضرما النيران به حتى امتدت لأسقف الجبانة وحوائطها، قاصدا من ذلك إحراق مبنى الجبانة بدافع الانتقام من خصمه لوضعه في حرج مع أهلية المتوفية وإظهاره بمظهر المتسبب بصفته المسؤول قانوناً عن إدارة مجمع الجبانات، وبدافع إخفاء معالم فعلته غير الإنسانية.

كما جاء بأقوال عميد شرطة ومفتش مباحث فرقة حلوان بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها على ذات النحو الذي أوردته التحريات.

وأضاف أنه تمكن من ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة ( أجنة ، شاكوش ) بإرشاد من المتهم ، وعزي قصد الأخير من ارتكابه للواقعة إحراق مبنى الجبانه وجثمان المتوفية، للانتقام من غريمه المسؤول عن إدارة المقابر لخلف سابق فيما بينهما لوضعه في حرج مع أهالي المتوفية بصفته المتولي لشؤون المقابر.

وايضا جاء بأقوال رائد شرطة كيميائي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية|، قيامه بمعاينة الجبانة محل الواقعة وأنه وجد بداخلها جثمانا متفحما لسيدة دون كفنها وبجوارها جريد نخل وتظهر آثار الترسبات الكربونية للحريق علي حوائط وسقف المقبرة.

وأضاف أنه ثبت من خلال العينات المأخوذة من مسرح الواقعة، أن الحريق نشب بداية في الجثمان من خلال سكب مادة الجازولين عليه حتى إمتد تاركا الآثار السالف وصفها علي مبني الجبانة .

- تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في نص قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة"م. م" 41 سنة - تربي - مقيم حلوان - القاهرة - (محبوس) لأنه في 29 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان، محافظة القاهرة، وضع النار عمدا بمبني غير معد للسكني والغير مملوك له والخاص بعائلتين ( جبانة )، بباعث الانتقام من خصمه المسؤول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامي استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته ( تالية الوصف ) .

وأضاف قرار الإحالة أنه ونفاذا لما وغر بصدره وراجحه عقله من نية خبيثة ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر في ذهنه وما أن حانت له الفرصة حتي تسلل إلي مجمع الجبانات ليلا قاصدا إحدي القبور التي بداخلها جثمان إحدي السيدات حديثة الوفاة متمكنا من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتي قام بسكب مادة معجلة للاشتعال على جسدها وأضرم النيران بمبني الجبانة على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قاصدأ من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسؤلية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام التالي .

- انتهاك حرمة القبر

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم انتهك حرمة قبر المتوفية " م. أ" - بأن دلف لداخله بطريقة غير مشروعة ، وما أن ظفر بجثمان المتوفاة حتى أزال عنها كفنها كاشفا لعوراتها، غير عابئ بحرمتها واستكمالا لفعلته الشيطانية عبث بالجثة جنسيا.

وأشار قرار الإحالة أن المتهم أتلف عمدا المنقول المبين وصفة وقيمة بالأوراق ( قفل ) والمملوك للمجني عليه "ط. م"، بأن جعله غير صالح للإستخدام وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيها، وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز أدوات (أجنة - شاكوش - جازولين ) بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .