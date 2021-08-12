الرئيس الجزائري يستحدث صندوقا لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر استحداث صندوق خاص بتعويض المتضررين من حرائق الغابات التي تشهدها العديد من الولايات الجزائرية منذ يوم الإثنين الماضي.

وأضاف عبد الرحمن، خلال زيارته لولاية تيزي وزو، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس، أن التعويض سيشمل كل المناطق المتضررة "منطقة بمنطقة"، مؤكدا أنه تم تسخير كل الإمكانيات الوطنية من أجل عودة الحياة لطبيعتها، موضحًا أن الجزائر لديها إمكانيات علمية وتكنولوجية تبين أن هذا العمل إجرامي لأن الحرائق نشبت في وقت واحد.

وارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات المتواصلة منذ الإثنين الماضي في مناطق عدة في الجزائر إلى 69 قتيلا، هم 28 عسكريا و41 مدنيا، إثر تسجيل 4 وفيات جديدة في بجاية فيما تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، العمل على إخماد النيران.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن نقيب الحماية المدنية حكيم لطرش، أن "أربعة أشخاص قضوا في الحرائق التي تشتعل في برباشة جنوب شرق بجاية".

وأوضح لطرش أن "هؤلاء هم أول ضحايا حرائق الغابات منذ اندلاعها الاثنين" وهم "رجلان يبلغان 23 و60 سنة وامرأتان لم يتم التعرف على عمريهما".

وكان لطرش نبه في وقت سابق الى أن الوضع "مقلق" في ولاية بجاية المجاورة لتيزي وزو وثاني أكبر مدينة في منطقة القبائل.

وقال: "كانت الأمور تحت السيطرة، لكن مع اندلاع تسعة حرائق كبيرة صباح أمس الأربعاء، تشتتت قواتنا"، مشيرا إلى اتلاف 400 هكتار من الغطاء النباتي.

و قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن، اليوم الخميس، إن هناك أدلة علمية أن الحرائق تمت بفعل فاعل وبأياد إجرامية⁧‫.

ووصل رئيس الوزراء الجزائري، الخميس، إلى تيزي وزو رفقة وفد وزاري هام، حسبما أفادت صحيفة الشروق الجزائرية.

وحسب التلفزيون الرسمي فقد وصل عبد الرحمن، رفقة كل من وزراء الداخلية كمال بلجود والصحة عبد الرحمن بن بوزيد والتضامن كوثر كريكو إلى ولاية تيزي وزو، للوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها الحرائق وتقديم التعازي إلى أهالي الضحايا.