الخميس 12 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحقيق التمكين الاقتصادي.. تعرف على مستهدفات الدولة فى ضبط النمو السكانى

مجلس النواب
مجلس النواب

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، إلى ضبط النمو السكانى ، لأن  الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية التى تقوم بها الدولة فى شتى المجالات.

كما تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

وكذلك ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة ضبط النمو السكانى.

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ المشاركة المجتمعية وتكافؤ الفرص.

ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة من خلال ما يلي:

أشارت الخطة إلى أن عدد السكان فى 15 فبراير 2021 يقدر بنحو 101,5 مليون نسمة، وأن خطورة النمو السكانى تكمن فى استمرار النمو السكانى فى الارتفاع حيث أن معدل نمو السكان فى حدود 2% سنويا، وهذا ما دعى إلى ضرورة التصدى للزيادة السكانية خاصة لأنها تلتهم ثمار التنمية مما يؤثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين.

ولذلك فقد استهدفت الخطة ما يلي:

- تحقيق التمكين الاقتصادي، ويستهدف تمكين السيّدات في الفئة العُمريّة (18 – 45 سنة) من العمل والاستقلالية المالية.

- التدخّل الخدمي: ويهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيّدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجّان للجميع. 

- التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي: ويستهدف رفع وعي الـمُواطن الـمصري بالمفاهيم الأساسية للقضيّة السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيّدات والشباب الـمُقبِلين على الزواج. 

- التحوّل الرقمي: والهدف منه الوصول الذكي للسيّدات الـمُستهدفات لتقديم الخدمة ومُتابعتها من خلال بناء " منظومة الأسرة الـمصرية " لربط قواعد بيانات كافة الـمُبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

- يختص بالتدخّل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكِم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.

الاقتصادية والاجتماعية ضبط النمو السكانى ثمار التنمية خطة التنمية التمكين الاقتصادي تمكين السيدات

مواد متعلقة

أبرزها الحريات.. اختصاصات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وفقًا للائحة الجديدة

قيادى وفدى يشيد بالجهود المبذولة لتعزيز بيئة الاستثمار والنهوض بصعيد مصر

منها الأمن الغذائى.. تعرف على اختصاصات لجنة الزراعة بالبرلمان وفقا للائحة

وفقًا للائحة.. تعرف على اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان

برلماني: الدولة تؤكد دائمًا على دعم الشباب المصري

ارتفاع ناتج الأنشطة الاستخراجية إلى 710 مليارات.. مستهدفات خطة التنمية في البترول

برلمانية: توفير الاحتياجات العاجلة لرفع كفاءة مستشفيات العزل

عناية خاصة بأقاليم الصعيد.. أهداف خطة التنمية في التنمية الإقليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

الأكثر قراءة

اليوم.. بدء تلقى طلبات الالتحاق بكلية الشرطة لطلاب ثانوى عبر الإنترنت

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. إليك التفاصيل كاملة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعادل الأهلى مع الإسماعيلى

بعد قرار العمرة.. موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يشغل اهتمامات الجميع

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات ملقاة بالطريق في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مسموح بنصف خيانة

د. بهي الدين مرسي

تسعير الحواس الخمس

أسماء محفوظ

مصر الطيبة مش المتكلفة

سمر عادل

الاقتصاد التونسى تحت إدارة الإسلام السياسى

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

خالد عكاشة

إثيوبيا تفتح أبواب الحرب الأهلية من جديد

ماجد حبته

ثلاثة فى مهمة صعبة

مدحت بشاى

حتى لا يكون الجمال بضاعة أهل القبح

صور

العرض الخاص لفيلم موسى

الزمالك يتصدر الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري 2- 1

الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى بقيادة حاخام متطرف

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيًا من عدة مناطق

إسرائيل تشدد قيود مكافحة كورونا فى ظل ارتفاع الإصابات