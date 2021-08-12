الخميس 12 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 60 طن مخلفات وصيانة وتركيب 20 كشافا بقرى وأحياء المنيا

حملات نظافة بأحياء
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عددا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالتوازي مع حملات صيانة وإصلاح وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد الجديدة، تمكنت خلالها من رفع 60 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي وإصلاح وتركيب 20 كشاف إنارة ولمبات ليد.

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حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

و قال أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بأنه تم رفع ما يقرب 25 طن مخلفات وقمامة، من أمام مدارس النيل لتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

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حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

فيما قال محمود حسين ، رئيس حي شمال المدينة، بأنه تم رفع المخلفات وقص وتهذيب الشجر، وري النجيلة بكورنيش النيل بالمنيا للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لكورنيش النيل وإبراز جماله.

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حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

إزالة تعديات في المهد بقرية دمشير

من جهته  أوضح حمادة جمعة، رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير بأنه تم إزالة تعديات في المهد عبارة عن تشوينات رملية وزلط على مساحة 4 قراريط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

وأشار محمد محمود،  رئيس الوحدة المحلية بقرية تله ، إلى أن قسم البيئة بالقرية قام برفع ما يقرب من 20  طن تراكمات القمامة، من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي.

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حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

كما قام قسم الإنارة بقريتي طوخ الخيل وبني محمد سلطان، بتركيب 10 لمبات ليد وصيانة وإصلاح 10  كشافات إنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقريتين والحد من وقوع الحوادث ليلاً.

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حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا،  أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية لأعمال النظافة والإنارة للارتقاء بمستواهم ورفع كفاءتهم ، والتصدي لأي تعديات على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملات نظافة بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع مخلفات صيانة وإصلاح وتركيب كشافات إنارة ولمبات ليد قري وأحياء المدينة اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

أين النخبة المصرية؟

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