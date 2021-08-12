إحالة «تربي» نبش جثة ممرضة متوفية بكورونا وحرق جثمانها إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة، "تربى" للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمه نبش قبر ممرضة توفيت بفيروس كورونا المستجد، و إشعال النار بجثتها داخل مقابر عزبة الباجور بحلوان.

و حملت القضية التي تنشر " الدستور" أوراقها، الرقم 11958 لسنة 2021 جنایات حلوان والمقيدة برقم 762 لسنة 2021 کلی حلوان.

تفاصيل قرار الإحالة

وجاء في نص قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه بعد مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة"م. م" 41 سنة - تربي - مقيم حلوان - القاهرة - (محبوس) لأنه في 29 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان، محافظة القاهرة، وضع النار عمدا بمبني غير معد للسكني والغير مملوك له والخاص بعائلتين ( جبانة )، بباعث الانتقام من خصمه المسؤول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامي استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته ( تالية الوصف ) .

وأضاف قرار الإحالة أنه ونفاذا لما وغر بصدره وراجحه عقله من نية خبيثة ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر في ذهنه وما أن حانت له الفرصة حتي تسلل إلي مجمع الجبانات ليلا قاصدا إحدي القبور التي بداخلها جثمان إحدي السيدات حديثة الوفاة متمكنا من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتي قام بسكب مادة معجلة للاشتعال على جسدها وأضرم النيران بمبني الجبانة على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية قاصدأ من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسؤلية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام التالي .

انتهاك حرمة القبر

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم انتهك حرمة قبر المتوفية " م. أ" - بأن دلف لداخله بطريقة غير مشروعة ، وما أن ظفر بجثمان المتوفاة حتى أزال عنها كفنها كاشفا لعوراتها، غير عابئ بحرمتها واستكمالا لفعلته الشيطانية عبث بالجثة جنسيا.

وأشار قرار الإحالة أن المتهم أتلف عمدا المنقول المبين وصفة وقيمة بالأوراق ( قفل ) والمملوك للمجني عليه "ط. م"، بأن جعله غير صالح للإستخدام وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيها.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز أدوات (أجنة - شاكوش - جازولين ) بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .