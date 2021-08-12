تسرب نفطي من سفينة شحن جنحت شمال شرق اليابان

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الخميس، عن تسرب نفطي جراء تصدع سفينة شحن جنحت في ميناء شمال شرق البلاد قبل إعادة تعويمها ورسوها قبالة الساحل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن سفينة الشحن، التي ترفع علم بنما وتزن 39 ألفا و910 أطنان، جنحت صباح الأمس في ميناء هاشينوهي بمقاطعة أوموري.

وتمكن الطاقم في البداية من إعادة تعويم السفينة، التي كانت تحمل برادة خشب من تايلاند، ولكن سرعان ما أصبح من المستحيل الإبحار، مما اضطرهم إلى إلقاء المرساة على بعد حوالي 4 كيلومترات من الساحل.

وقال خفر السواحل الياباني إن الجزء الخلفي من السفينة تحطم صباح الخميس مما أدى إلى تسرب نفطي، مضيفًا أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 فردًا.



وفي سياق اخر.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، من إمكانية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب غربي البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن هيئة الأرصاد، أن الغيوم المطيرة الكثيفة تجلب أمطارًا متفرقة في جزيرة كيوشو ومنطقة تشوجوكو ومناطق أخرى.

وهطلت أمطار على بعض المدن بلغ منسوبها أكثر من 50 ملليمترًا في الساعة صباح اليوم، وأصدر المسؤولون تحذيرات من حدوث انهيارات طينية في أجزاء كثيرة من كيوشو.

وعلى صعيد أخر، تخطط إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لاستخدام أول دواء معتمد في البلاد لحالات كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة عقار رونابريف لعلاج المرضى خارج المستشفى، بالإضافة إلى المرضى الدائمين بالمستشفيات الذين يتلقونه حاليًا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أنه في الوقت الحالي، تم ترخيص مزيج الأجسام المضادة أحادية النسيلة- الذي يجب إعطاؤه في غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض على المريض- فقط للمرضى المقيمين في المستشفى.

ولكن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بسرعة في جميع أنحاء البلاد ووسط دعوات متزايدة لاستخدامه من قبل الكوادر الطبية، قال سوجا الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستعمل على توفير ما وصفه بأنه دواء "ثوري" للمرضى الخاضعين للحجر الصحي في المنزل.

وأضافت الوكالة، أن الآمال تسود بأن يساعد عقار العلاج بالأجسام المضادة- والذي يكون فعالًا في منع المرضى من الإصابة بأعراض حادة- في تخفيف العبء على النظام الصحي المجهد بالفعل.

وعلى الرغم من الحاجة الملحة، قد يستغرق الاستخدام الموسع للدواء بعض الوقت ليتم وضعه موضع التطبيق، حيث يتعين على وزارة الصحة مراجعة إرشاداتها والتي تقصر حاليًا الاستخدام على المرضى في المستشفى بسبب نقص الإمدادات المستقرة.