وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل يوقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وقع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، ونظيره الإسرائيلي يائير لبيد، بالعاصمة المغربية الرباط عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتعلق بإنشاء ألية للتشاور السياسي، بهدف المساهمة في تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلدين، وإجراء الطرفان لمشاورات منتظمة بشأن استعراض جميع جوانب علاقاتهما الثنائية.

ووفقاً لوكالة الأنباء المغربية، فإن الاتفاقيات تهدف إلى تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطورات التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية، ومشاورات التعاون الثنائي جميع المجالات، خاصة في التعاون السياسي وكذا الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي.

وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقب المباحثات التي جرت بين وزيرا خارجية المغرب وإسرائيل مساء اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تلقى 15 مليونًا و717 ألفًا و132 شخصًا بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، منهم 293 ألفًا، و692 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، أن 121 ألفًا و666 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي من تلقى اللقاح 11 مليونًا و235 ألفًا، و814 شخصًا، حيث تسلم المغرب قرابة 30 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

