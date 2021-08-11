يعرض 21 أغسطس.. طرح البرومو الدعائي لحكاية «بيت العز» من «إلا أنا»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل إلاّ أنا البرومو الدعائي لحكاية بيت العز أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا المقرر عرض أولى حلقاته في 21 أغسطس الجاري عبر شاشة dmc.

وقام مؤلف العمل السيناريست أمين جمال بالترويج للعمل عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر البرومو الدعائي للمسلسل.

وتواصل سهر الصايغ وصناع حكاية "بيت العز" تصوير حلقات العمل استعدادا لعرضه ويتبقي لأسرة المسلسل ما يقرب من حلقتين للانتهاء منه بشكل كامل.

وبدأ نجوم مسلسل "إلا أنا"، تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت عز"، أواخر شهر يوليو الماضي ، وذلك بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وهم: رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي.

ويقوم المخرج أحمد يسرى بمونتاج الحلقات بالتزامن مع تصويرها، لتكون جاهزة للعرض على الشاشة، ووضع مخرج العمل أحمد يسرى خطة زمنية للانتهاء من تصوير الحكاية بالتزامن مع بدء عرضها في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، حيث إنها من المقرر أن تعرض خلال أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات على غرار الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه العام الماضى على قناة DMC.

أبطال حدوتة بيت العز

ويشارك في بطولة حدوتة بيت العز كل من سهر الصايغ ورشدي الشامي وصفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والحدوتة من تأليف شريف يسري.

ويتكون الجزء الجديد من مسلسل "إلا أنا" من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، وتقوم الشركة حاليًا بترشيح أبطال الحواديت والمؤلفين والمخرجين للتعاقد معهم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول على الشاشة.

والمسلسل تم عرض حكاياته كالتالي أولاها حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة