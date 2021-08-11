انطلاق الأسبوع الثاني من احتفالات «صيف بلدنا» في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب وإشراف نواب المدينة؛ مساء اليوم الليلة الأولى بالأسبوع الثاني من احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحت عنوان "صيف بلدنا"، والتي تُقام على المسرح المكشوف بمنطقة اللسان طوال شهر أغسطس في الثامنة والنصف مساءً.

وتضمن برنامج الحفل اليوم عدد من الفقرات الشعرية والتنورة والفنون الشعبية لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية.

ولاقى الاحتفال إقبالاً كبيرًا من المصطافين ورواد المدينة، تأتي الاحتفالات ضمن المهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر لتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢١.