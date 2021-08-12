«أنا المصري» ونسخة جديدة من ملتقى الدارسين بالخارج.. حصاد «الهجرة» في أسبوع

شهد حصاد الأسبوع الماضي لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من الأخبار المهمة في الفترة من 4 -11 أغسطس الجاري، حيث تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع الدكتورة اطلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء الثلاثاء الماضي، النسخة السابعة من ملتقيات الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بمشاركة نحو 200 من هؤلاء الشباب خلال الأعوام الماضية.



وزيرة الهجرة تتابع الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج



وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه جاري التنسيق والانتهاء من الاستعدادات النهائية للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، ووضع جدول الفعاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث من المقرر أن تعقد النسخة الثانية في 15 من شهر أغسطس الجاري.

وتابعت وزيرة الهجرة أن النسخة الثانية من المؤتمر ستشهد حضورًا لعدد من وزارات ومؤسسات الدولة؛ للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج، ضمن خطة إدماج المصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمشاركة في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، أكدت السفيرة نبيلة مكرم حرص الوزارة على الخروج بتوصيات قابلة للمتابعة والتنفيذ، مشيرة إلى أن هناك نتائج كثيرة خرجت عن المؤتمر الأول والذي عُقد تحت شعار: «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»؛ ففي نتائج في محور البنك المركزي والبنوك الوطنية، تمّت الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية، باعتبارها الجالية الأكبر من المصريين بالخارج، بجانب تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج وتصدر تحويلات المصريين قائمة مصادر العملة الصعبة، وكذلك توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.

واستقبل فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، وفد الشباب المصري والقبرصي واليوناني خلال زيارتهم الحالية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وفي كلمة وجهها لهؤلاء الشباب، قال فوتيو إن مصر واليونان بلدان تجمعنا بهما روابط تاريخية وصداقة وطيدة وعلاقات دبلوماسية، مؤكدًا أن الدول الثلاث حريصة على إرساء مبادئ السلام والاستقرار من خلال التعاون والتنسيق القائم فيما بينها في إطار مبادرة "إحياء الجذور" التي أطلقت رسميًا عام 2018.

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في مسابقة "أنا المصري"

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبناء المصريين بالخارج الموهوبين في مجال الغناء للمشاركة في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، من تنظيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة للمصريين بالخارج حتى يوم 15 أغسطس الجاري.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن مسابقة "أنا المصري" التي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي، تعد فرصة مهمة لأبنائنا المصريين بالخارج من الموهوبين في مجال الغناء، بهدف تعريف الجمهور المصري بمواهبهم الغنائية الكبيرة، ولما حققته المسابقة من نجاحات في نسخها السابقة، مضيفة أنه حرصا على إتاحة الفرصة لأبنائنا بالخارج من الموهوبين في الغناء للمشاركة في هذه المسابقة، فقد تقرر مد فترة التقدم حتى يوم 15 أغسطس الجاري.



وزيرة الهجرة تستقبل السفير الهولندي بالقاهرة لبحث التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية



استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة بمقر الوزارة، وذلك بحضور السفير محمد خيرت، مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الهولندي وثمنت العلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا، ثم تم التباحث حول الزيارة المقررة لوزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر، والتحضير للقاء المعتزم عقده بين وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم ونظيرتها الهولندية، والذي سيركز أساسا على موضوعات عديدة من بينها ما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف بها وزارة الهجرة المصرية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الصدد، وكذلك مجالات التعاون مع الحكومة الهولندية في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما استعرضت وزيرة الهجرة إمكانية إقامة تعاون مشترك بين مصر وهولندا على غرار التعاون القائم مع ألمانيا والمتمثل في تدشين المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وكذلك مناقشة أوضاع الجالية المصرية في هولندا.

«الهجرة» تعلن ممثلي مركز الحوار «MEDCE» بمشاركة شباب الدارسين بالخارج





وأطلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء الثلاثاء الماضي، النسخة السابعة من ملتقيات الشباب المصريين الدارسين بالخارج، بمشاركة نحو 200 من هؤلاء الشباب خلال الأعوام الماضية وبالإضافة إلى الطلاب الجدد، وذلك لتبادل الخبرات وإعلان ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار «MEDCE» الذي تم إطلاقه في يناير الماضي ليكون منصة تجمع أبناءنا بالخارج.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم اختيار ممثلي مركز الحوار وفقًا لمعايير واضحة تم الإعلان عنها مسبقًا منذ فتح الباب للتقدم على موقع المركز، مضيفة أنه قد تم مسبقا تشكيل لجنة للتصفيات الأولية وبعدها التصفيات النهائية والتي تُعلن نتيجتها غدًا، بحضور عدد من شباب الدارسين بالخارج عبر تطبيق «Zoom» من عدة دول حول العالم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن ملتقيات شباب الدارسين بالخارج تقوم على ربط شبابنا ببعضهم البعض، لتذليل أي عقبة قد تواجه الدارسين الجدد، بجانب اكتساب الخبرة ممن سبقوهم لتلافي حالة الصدام الثقافي التي ربما يواجهها بعض الطلاب خارجيا، بجانب التعرف على أجواء الدراسة بالخارج وظروف المعيشة والتشبيك مع الطلاب الذين يدرسون في نفس الجامعة أو يعيشون في نفس البلد لتسهيل الاندماج في الحياة الجديدة.

