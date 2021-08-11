«حماية المستهلك» بالشرقية ينفذ حملات تفتيشية على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية

نفذ فرع جهاز حماية المستهلك، بمحافظة الشرقية، عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق و عدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد مسؤول محطة تموين سيارات الكائنة بقرية أم عجرم بمركز فاقوس، وذلك لوجود شطب في سجل المحطة و عدم انتظام قيد الكميات الواردة للمحطة مخالفا للقرار 102 لسنة 2011 الخاص بتنظيم تداول المواد البترولية و تم التحفظ على السجل لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع بن لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 20 شيكارة بن خام زنة 60 كجم بإجمالي 1.200 طن، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مخبز شامي وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على 36 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بإجمالي 1.800 طن، وتحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخابز وذلك لعدم وجود ميزان حساس، ومحضرين ضد أصحاب مخابز لوجود نقص فى وزن الرغيف.

فحص 518 شكوى

ورد إلى فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال الشهر الماضي ما يقرب من 518 شكوى تم فحصها ومتابعة الشاكين والشركات المشكو في حقها بشكل يومي، والتأكيد على ضرورة حسن التعامل مع جمهور المستهلكين لحل شكواهم في أسرع وقت.

ويتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق، لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

ويأتي ذلك بناء على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، و الحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية و التصدي لكافة صور الغش و الاستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.