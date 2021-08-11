إصابة عامل إثر احتراق سيارة ملاكي في الدقهلية

أصيب عامل، والتهمت النيران سيارة ملاكي، بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة حال تواجدها بورشة لحام شكمانات بشارع البحر بندر دكرنس.

بانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق وإخماده وبالفحص تبين نشوبه بسيارة ملاكي ملك وليد.ف.س. (45 سنة-تاجر)، مقيم بندر منية النصر أثناء قيام صبري.أ.إ. (44 سنة-عامل بالورشة)، بلحام الشكمان الخاص بها حدث تسريب من تانك البنزين أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة.

أسفر الحادث عن إصابة العامل بحروق باليدين، وتم نقله إلى مستشفى دكرنس العام، وتلقى العلاج اللازم وتصرح له بالخروج، واحتراق السيارة بالكامل.

بسؤال مالك السيارة اتهم العامل المذكور بالإهمال مما تسبب في حريق السيارة، وبسؤال العامل أيد ذات المضمون، وقرر أنه حال قيامه بلحام شكمان السيارة باستخدام أسطوانة اللحام فوجئ باشتعال النيران.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5072 إداري مركز دكرنس، وجار العرض على النيابة العامة.