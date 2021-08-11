عاملة تضع سم فئران في القهوة لموظف بمستشفى بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاملة نظافة بأحد المستشفيات بدائرة مركز الخانكة، لوضعها سم فئران بمشروب «قهوة» لأحد الموظفين معها بالمستشفى، لوجود خلافات بينهما على مبلغ 30 ألف جنيه، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد عنانى مدير مباحث القليوبية بورود بلاغ من إدارة مستشفى 23 يوليو دائرة المركز، بوضع عاملة نظافة بالمستشفى سم فئران بمشروب قهوة لأمين مخازن المستشفى وإصابته بحالة تسمم وحجزه لتلقى العلاج.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين قيام ن م م ع، 30 سنة، عاملة نظافة بالمستشفى، بوضع سم فئران، بمشروب قهوة لأمين مخازن المستشفى صبحى م ح ع، 60 سنة، كان قد طلب من المجني عليه إعدادها منها، على إثر خلافات سابقة بينهما إثر اكتشافه مغافلتها له والاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه من عهدته أثناء جرده الشهري داخل المكتب الخاص به بالمستشفى، وعدم الإبلاغ لتعهدها له برد المبلغ.