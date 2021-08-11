اليابان تدعم عقار رونابريف للمساعدة في احتواء أزمة كورونا

تخطط إدارة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لاستخدام أول دواء معتمد في البلاد لحالات كوفيد-19 الخفيفة إلى المتوسطة عقار رونابريف لعلاج المرضى خارج المستشفى، بالإضافة إلى المرضى الدائمين بالمستشفيات الذين يتلقونه حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أنه في الوقت الحالي، تم ترخيص مزيج الأجسام المضادة أحادية النسيلة -الذي يجب إعطاؤه في غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض على المريض- فقط للمرضى المقيمين في المستشفى.

ولكن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 بسرعة في جميع أنحاء البلاد ووسط دعوات متزايدة لاستخدامه من قبل الكوادر الطبية ، قال سوجا الأسبوع الماضي إن الحكومة ستعمل على توفير ما وصفه بأنه دواء "ثوري" للمرضى الخاضعين للحجر الصحي في المنزل.

وأضافت الوكالة أن الآمال تسود بأن يساعد عقار العلاج بالأجسام المضادة -والذي يكون فعالا في منع المرضى من الإصابة بأعراض حادة- في تخفيف العبء على النظام الصحي المجهد بالفعل.

وعلى الرغم من الحاجة الملحة، قد يستغرق الاستخدام الموسع للدواء بعض الوقت ليتم وضعه موضع التطبيق، حيث يتعين على وزارة الصحة مراجعة إرشاداتها والتي تقصر حاليا الاستخدام على المرضى في المستشفى بسبب نقص الإمدادات المستقرة.