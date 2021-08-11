الأربعاء 11 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتزامن مع عودة العمرة.. استقرار سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 11-8-2021

الريال السعودي
الريال السعودي

ترصد «الدستور»، سعر الريال السعودي اليوم، حيث واصل استقراره لأكثر من أسبوع، وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 للشراء، و 4.19 للبيع، وسجل الريال السعودي في بنك CIB  4.16 للشراء، 4.19 للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، 4.19 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.13 جنيه للبيع.

من جهة أخرى، أعلنت المملكة العربية السعودية، بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وذكرت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر، موزعين على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا، حيث يكون إصدار التصاريح من خلال تطبيقى «اعتمرنا وتوكلنا»، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية.

وقال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح المعتمرين الصادرة من تطبيقى «اعتمرنا وتوكلنا» قبل الصعود إلى الحافلة.

وأشار إلى أن مراكز النقل في محطتي «كدى والششة» ونقاط التجمع حول الحرم المكي «أجياد، باب علي، الشبيكة» تم تجهيزها وفق إجراءات دقيقة لتطبيق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية التي وضعتها الجهات المختصة لاستقبال المعتمرين والمصلين من داخل وخارج المملكة.

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