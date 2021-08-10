إخماد حريق شقة سكنية بمدينة العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى دائرة قسم شرطة العبور، دون وقوع خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة نزهة العبور بالحى الثانى دائرة قسم شرطة العبور.

على الفور جرى الدفع بـ 3 سيارت إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات السكنية المجاورة، دون خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالطابق الأول علوى بعقار مكون من دور أرضى و3 طوابق علوية ملك "م د، 29 سنة، طبيب، ومقيم ذات العنوان، وعنوان آخر القاهرة.

وأتت النيران على بعض محتويات الشقة بالصالة، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة الأولية تبين ان الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بجهاز التليفزيون.



كثير من حرائق الشقق السكنية تنتشر فى فصل الصيف، وذلك بسبب موجات الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد كل عام، وهي قد تكون ناتجة عن الماس الكهربائى بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية بالتزامن، ولتفادى تلك الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق.



ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:



1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.



2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.



3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.



4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.



5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.



6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.



7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.



8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.



9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.



10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.



11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.



12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.