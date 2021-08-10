«التنسيقية» تعد ورقة تعريفية عن تفوق سيارات الغاز والكهرباء (إنفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن تفوق سيارات الغاز والسيارات الكهربائية علي نظيرتها التي تعمل بالبنزين وذلك وفقًا للبعد البيئي والاقتصادي وتوجهات الدولة، التي تعمل علي إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي والإعفاءات الضريبية علي السيارات التي تعمل بالكهرباء.

إنفوجراف

وعددت اللجان النوعية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فوائد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، حيث إنه سيارة الغاز تقلل من 50 إلي 90% من الانبعاثات الكربونية، كما أن الغاز ليس سامًا ونسبة اشتعاله بالهواء محدودة جدًا، كما أن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، وذلك للانخفاض البصمة الكربونية وانخفاض الانبعاثات فهي لا تطلق أي عوادم.

إنفوجراف

إنفوجراف

على صعيد آخر، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب في قمة ابني مستقبلك Build for your future- Byf في نسخته التاسعة الذي نظمته شركتي OBM Education & Marj3.

ضم وفد التنسيقية، النواب مارثا محروس وعلاء عصام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمود فيصل ومحمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وهدى رؤوف ومحمد شلبي وجميلة زكي أعضاء اللجان النوعية.

وشاركت النائبة غادة علي كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "المسئولية المجتمعية للطلاب"، أشارت خلالها إلى تجارب تمكين الشباب في الآونة الأخيرة، ومنها تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كقصة نجاح ملهمة ودليل على تمكين الدولة المصرية للشباب المؤهلين في السلطات التشريعية والتنفيذية.

وأكدت أهمية التطوع لتحقيق المسئولية المجتمعية للطلبة، وعددت فرص التطوع المتاحة في الوزارات المختلفة وفي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنسيقية الشباب، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وتهدف القمة لسد الفجوة بين الطلاب ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، خصوصًا الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية لتأهيلهم ومساعدتهم على إيجاد مجالات لدراستهم وحياتهم المهنية، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المناسبة والتوجيه السليم من الخبراء المهنيين.