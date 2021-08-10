أهالي «الغريب» يشاركون قصور الثقافة فى أنشطة «حياة كريمة»

للأسبوع الثاني على التوالي؛ تستمر وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم فى تقديم الأنشطة الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" الثقافية، والتى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" بفرع ثقافة أسيوط، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى بالتعاون مع مديريات "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

حيث شهدت قرية الغريب مجموعة من ورش الحرف التراثية بمقر مدرسة الإعدادية الشاملة ومنها "ورشة عجينة السيراميك لشيرين عفيفي وورشة النحاس لمحسن محمد بجانب ورشة الخيامية لعماد ابراهيم وورشة الشنط بالشرايط لعائشة عبدالمنعم وورشة حكي شعبي والعاب شعبية قدمها لؤا الصباغ، والتي اشعلت النشاط مع الاطفال، بجانب عرض سينما الاطفال وعروض فقرة ماسكات العرائس لفرقة اجيال.

حياة كريمة

شهد القصر قافلة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية من خلال لجنة ثقافية فنية لفرع ثقافة أسيوط وهم الفنان أسامة المنصورى والشاعر عصام همام والفنان المايسترو ياسر محمود والمايسترو نصر الدين أحمد والمخرج أحمد الشريف، حيث تم استعراض المواهب الفنية للمشاركين من خلال بعض القصائد الشعرية الجديدة ومبدعي الفن التشكيلي بجانب أصحاب المواهب الفنية الغنائية والعزف المنفرد وبعض مواهب التمثيل، ووسط التفاف الشباب والأطفال حول معرض "يلا نقرأ" من إصدارات الهيئة وجد الاطفال سعادتهم في قراءة بعض الكتب.

شارك أهالي القرية فى لقاء حواري مع فضيلة الشيخ محمد جلال والذي قدم التهنئة بحلول عام هجرى جديد وتناول الحديث حول أهمية التمسك بالعبادات والعقيدة الصحيحة والتي تبعد عن الفكر المتطرف وخاصة للشباب، كما قدم النائب مصطفي بدران الشكر لمبادرة حياة كريمة والتي أحدثت التطور في الريف المصري وقد كان مركز ساحل سليم له النصيب الأكبر من خلال التطورات في الصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وخدمة الأهالي.

وأضاف الدكتور هشام عبد الحميد خلال اللقاء التوعوي لقضايا الشباب والذي قدم رؤية جوهرية حول قضايا الشباب، أنهم ذخيرة الوطن ويجب ترسيخ مفهوم المواطنة لديهم، موضحا دور الأسرة في دعمهم، وقدمت الشاعرة امل عبدالمنعم قصيدة شعرية غنائية في حب الوطن واختتمت الاحتفالية بعرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني و مصطفي المرى والتي قدمت باقة من أجمل الأغاني الوطنية التي نالت إعجاب الجمهور.

حياة كريمة

جاءت الاحتفالية بحضور مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط، النائب مصطفي بدران رئيس حزب حماة وطن، الشيخ محمد جلال أمين عام بيت العائلة المصرية بساحل سليم، أسامة عبد العال مدير الإدارة التعليمية بساحل سليم، مدحت عرابي المستشار الإعلامي لحماة وطن، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.