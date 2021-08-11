عالم أوبئة عالمى: كورونا مازال فى بدايته

قال الدكتور لاري بريليانت، أحد أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد، لم يقترب من نهايته، لأن 15 % فقط من الناس في العالم قد تم تحصينهم مع بعض البلدان التي لم تقم حتى بتلقيح خمسة بالمائة من السكان.



وطبقا لموقع "الديلي ميل"، فإن متغير دلتا، هو أكثر الفيروسات المعدية التي شاهدها على الإطلاق لأن فترة حضانته قصيرة وينشره شخص واحد إلى ثمانية آخرين.



بداية الوباء وليست نهايته

وأضاف دكتور لاري، أننا أقرب إلى البداية مما نحن عليه الآن إلى نهاية الوباء، وهذا ليس لأن متغير دلتا الذي نبحث عنه الآن سيستمر كل هذا الوقت، ما لم نقم بتلقيح الجميع في أكثر من 200 دولة، فستظل هناك متغيرات جديد.

الارتفاعات المفاجئة في عدد الأصابات

وتحدث الطبيب أيضًا عن كيفية حدوث ارتفاعات مفاجئة في المملكة المتحدة والهند، يغذيها متغير دلتا، وقد انخفض كل منهما، ففي المملكة المتحدة انخفض المتوسط المتداول لسبعة أيام للحالات الجديدة يوميًا من 47000 في 21 يوليو إلى 27200 يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه في الهند استقر المعدل اليومي عند حوالي 40 ألف حالة يوميًا بعد أن بلغ ذروته عند 391 ألف حالة في 9 مايو.

وتوقع البعض أن الولايات المتحدة، التي يبلغ متوسط عدد الحالات الجديدة فيها 100000 حالة في اليوم، ستتبع نفس المسار وتتخلف عن المملكة المتحدة بثلاثة إلى أربعة أسابيع فقط.

وأوضح بريليانت إن متغير دلتا من المحتمل أن يصيب الناس بسرعة كبيرة لدرجة أنه ينفد من الناس لينتشر بعد بضعة أسابيع، حتى وإن كان بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم مصابين أيضًا، فإنه ينفد من الأشخاص المخالطين لغيرهم بسرعة كبيرة، وقد يعني هذا أن هذه ظاهرة مدتها ستة أشهر في بلد ما عامين.