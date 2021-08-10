رفع 50 طن مخلفات وإيقاف أعمال مخالفة بقرى وأحياء المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بالأحياء والقرى وقامت برفع 50 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي كما أوقفت أعمال بناء مخالف للقانون 119.

وقال أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بأنه تم رفع ما يقرب من 25 طنا مخلفات وتراكمات من منطقة أبو فليو للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

أضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله بأنه تم رفع ما يقرب من 25 طنا قمامة ومخلفات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح محمود حسين رئيس حي شمال المدينة بأنه تم إيقاف أعمال مخالفة للقانون 119 لسنة 2008 بشارع مديرية التربية والتعليم بحي شمال والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

من جانبه تفقد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا يرافقه نائبه الدكتور رجب قياتي ومصطفى الدبيكي انتهاء أعمال تجميل وعمل وتركيب سياج حديدي بنطاق مدخل مدرسة الزراعة بالمنيا في إطار ما تم من أعمال تجميل ورفع التراكمات بتلك المنطقة، موجها نوابه بالمتابعة المستمرة لكل مكتسب وإنجاز يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشددا من أعمال تجميل وإلغاء نقاط تجمع عشوائية وتشجيرها، مؤكدا على دورية المرور على الأحياء والطرق وأماكن تجمع المخلفات ووضع خطة لإلغاء أي تجمع بنطاق المدارس أو المستشفيات أو المصالح الحكومية كما تم فعلة بقرية نزلة حسين من إلغاء لنقطة تجمع والغائها وكذلك بقرية طوه بطوخ الخيل.

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

رفع مخلفات بأحياء وقري المنيا

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