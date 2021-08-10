«أنا بقيت يتيمة».. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم بعد رحيل والدتها

كتبت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة عن رحيل والدتها دلال عبدالعزيز، في أول تعليق لها بعد وفاتها متأثرة بالإصابة بفيروس كورونا.

وقالت دنيا، في منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي، أنتِ علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله".

آخر كلمات دلال عبدالعزيز

وتحدثت عن آخر كلمة قالتها الفنانة الراحلة قائلة: "آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله، أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ ومع بابي حبيبي لإنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا".

واختتمت رسالتها: "أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعاؤهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكم ويسعدكم يا حبايبي يا أغلى الناس".