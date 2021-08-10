الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: التكتل سيبقى قائمته للسفر الآمن الخاص بكورونا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" أن الاتحاد لن يغير قائمته للسفر الآمن هذا الأسبوع، وهو ما يسمح باستمرار السفر من الولايات المتحدة رغم ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا هناك.

 

وتشمل القائمة حاليا 24 دولة تعتبر آمنة من المنظور الصحي في ظل الجائحة الحالية، من بينها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

 

وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن إدراج الولايات المتحدة في القائمة ربما يعاد النظر فيه.

وبحسب مسؤولين بالاتحاد، فإنه سيجري مراجعة القائمة في غضون أسبوعين، أو ربما في موعد أقرب من ذلك إذا تغير وضع كورونا.

 

وطلب التكتل مرارا من واشنطن السماح بدخول موطني الاتحاد الأوروبي بعدما أضاف الولايات المتحدة في يونيو إلى ما يعرف بالقائمة البيضاء.

 

وتلك القائمة غير ملزمة رغم أن حكومات الاتحاد الأوروبي تميل لتطبيقها. 

 

وقال مسؤولون إن "دول التكتل منقسمة، إذ تحث بعضها على معاملة بالمثل من الولايات المتحدة في حين أن دولا أخرى أكثر اعتمادا على السياحة تعارض إزالة واشنطن من القائمة".

 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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