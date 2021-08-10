الاتحاد الأوروبى يرحب بالعقوبات الجديدة على بيلاروسيا

رحّبت دائرة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة على بيلا روسيا، في إطار الضغط على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وجاء على حساب الدائرة عبر منصة «تويتر»: «نرحب باتخاذ تدابير تقييدية جديدة على نظام لوكاشينكو من جانب الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، تضاف إلى العقوبات الأوروبية الواسعة».

وأضافت: «يعمل الاتحاد الأوروبي في ائتلاف مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدعم شعب بيلاروسيا.. سنواصل الضغط على نظام لوكاشينكو حتى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإجراء حوار جاد وانتخابات حرة ونزيهة في بيلاروسيا».

وفي وقت سابق ، أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات، الهجوم على الناقلة التجارية «ميرسر ستريت» قبالة سواحل عمان في 29 يوليو، والذي أودى بحياة شخصين، أحدهما روماني والآخر بريطاني، متهمًا إيران بالضلوع في الحادث.

وجاء في بيان صدر عن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نيابةً عن الاتحاد: «لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم الذي أودى بحياة مواطن روماني وآخر بريطاني.. نقدم تعازينا لأسرتيهما وأصدقائهما ونعرب عن تضامننا الكامل مع الدولة العضو المتضررة».

وأضاف البيان: «إن هذه الأعمال المتهورة والأحادية الجانب، التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد السلم الدولي، غير مقبولة ويجب أن تتوقف، ويجب ضمان حرية الملاحة بما يتفق مع للقانون الدولي».

وتابع قائلًا: «إن جميع الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران»، ودعا جميع الأطراف المعنية في المنطقة إلى «القيام بدور بنّاء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين».

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة لدفع الحوار والحلول المناسبة والفعالة في هذا الصدد.

وكانت الناقلة «ميرسر ستريت» قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة قبالة سواحل عُمان، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل قبطان السفينة الروماني الجنسية، وحارس الأمن البريطاني الجنسية.