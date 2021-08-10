الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة: الانتهاء من 66 عقار بعزبة أبو قرن وتسلم 142 أسرة وحداتها

عزبة أبو قرن
عزبة أبو قرن

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب  محافظ  القاهرة  للمنطقة  الجنوبية، جولة، لمتابعة اعمال الازالة  الجارية بمنطقة عزبة ابو قرن بحى مصر القديمة.

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عزبة أبو قرن

وأكدت على تكثيف الجهود والمضى قدما فى اعمال الازالة  بشكل امن ومنظم حتى يحصل المستحقين على وحداتهم الجديدة المجهزة والبديلة عن مساكنهم بالمنطقة العشوائية عزبة ابو قرن، تنفيذا للخطة الإستراتيجية التى وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الامنة التى تمثل خطورة على حياة المواطن، و لتحسين جودة حياة المواطن وتوفير حياة كريمة وامنة بمجتمع راقى ومتحضر.

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عزبة أبو قرن


وصرحت نائب  المحافظ  بأن اعمال الازالة قد اسفرت حتى الان عن الانتهاء من ٦٦عقار يتضمن ٥٣ هدم كلى و١٣عقارت تم اخلائهم تمهيدا لازالتهم بشكل نهائي، وتسلم ١٤٢ مستحق لوحدته الجديدة المجهزة بمشروع "معا"بحى السلام.

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عزبة أبو قرن

واشارت نائب المحافظ الى أن الأعمال متواصلة ليتحقق الحلم ويخرج اهالينا من قاطنى هذه العشوائيات التى كانت تمثل خطورة على حياتهم  إلى اشراقة امل تبشر بتحقيق احلامهم والتمتع بحياة كريمة متوفر بها جميع الخدمات التى كان من الصعب حصولهم عليها فى السابق .

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عزبة أبو قرن


وبعيدا عن المعاناة التى كانوا يتعرضون لها من خلال حياة فرضت عليهم وحكمت ظروفهم دون ارادتهم ان يقطنوا هذه الاماكن.

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عزبة أبو قرن

وتابعت نائب المحافظ، ان البديل أصبح اكثر من رائع من خلال تجمع سكني بمشروع "معاً" بحي السلام أول، والذى يصل حجم ما يوفره هذا المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية إلى 4416 وحدة سكنية.ويتوفر به جميع الخدمات المقدمة بشكل حضارى، ومنها المركز الطبي، والملاعب، ودور الحضانة، والمحال التجارية، الى جانب تشغيل بعض الورش التى  تم ترفيقها وتشطيبها .
 

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عزبة أبو قرن


ولفتت، انه تم تنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب  
لخدمة الشباب وأبناء القاطنين، مع استغلال وحدات سكنية في الادوار الارضية بالعمارات في إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة.

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عزبة أبو قرن

واوضحت نائب المحافظ أن الأعمال، تأتي تاكيدا على ان الدولة تقدم كل ما يساهم في تحقيق أهدافها فى  تقدم حياة راقية و خدمات مقدمة بشكل حضارى  الأهالينا في المناطق العشوائية.، وجارى تنفيذ اعمال الازالة بجهود رجال المنطقة  الجنوبية  وحى مصر القديمة بأشراف من اللواء خالد شحاته رئيس الحى وبتوجيهات شخصية منها.

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عزبة أبو قرن
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عزبة أبو قرن
إزالات عزبة ابو قرن إزالات عشوائيات عشوئيات القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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