«الأعلى للثقافة» ينظم محاضرة بعنوان «الفن مرآة الإيجابيات» أونلاين

تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، في السابعة مساء الخميس المقبل، محاضرة تحت عنوان "الفن مرآة الإيجابيات" تقدمها الدكتورة رشا محمد زينهم أستاذ تصميم الزجاج المعماري؛ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة "أونلاين".

تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان، وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

كانت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة قد اقترحت إقامة فعاليتين منفصلتين تعرض "أون لاين" في إطار المبادرة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بعنوان "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، وتتضمن الفعالية الأولى: أفلام تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر، فيما تتضمن الفعالية الثانية ضمن فعالياتها محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف"، وخصص المجلس يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وفي تمام السابعة مساء لبث فعاليات لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوحدة "أمانة المؤتمرات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب.