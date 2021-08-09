الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة» تحرر 3 آلاف محضر مخالفات مخابز ومحطات بنزين خلال شهر

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي المخابز

أكد المحاسب طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه يوميا يتم تشكيل فرق عمل رقابية على السلع المدعمة والسلع غير المدعمة للتأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة وانتظام العمل في الإنتاج والتوزيع.

وقال "حسن" لـ"الدستور"، إن الحملات الرقابية التي تم شنها على السلع المدعمة وغير المدعمة خلال شهر يوليو الماضي بلغت إجماليا نحو ٢٩٧٠ محضرا، لافتا إلى أن المحاضر تنوعت في مجال المخابز بلغت ٢٢٧٠ محضرا في مخالفات التوقف عن الإنتاج والمواصفات القياسية وغيرها من المخالفات وفي محطات البنزين تم تحرير ٢٦ محضرا وفي مستودعات البوتاجاز تم تحرير ٥٥ محضرا سواء البيع بأزيد من الأسعار المعلنة أو التجميع وفي مجال بدال تموينى وجمعيتي تم تحرير ١٢١ محضرا ومخالفات الأسواق ٤٩٨ محضرا تتضمن ما بين سلع مجهولة المصدر أو سلع منتهية الصلاحية بالأسواق أو غير ذلك.

وأضاف أن الحملات الرقابية مستمرة يوميا على جميع السلع ومخازن الجملة والثلاجات الكبيرة التي تقوم بتخزين السلع المجمدة للتأكد من تدوين الأسعار على السلع وتاريخ الصلاحية والسعر يشمل سعر المصنع والتكلفة والسعر النهائي للمستهلك طبقا للقرار 330 لسنة 2017 وفي حال عدم الالتزام بالقرار الوزاري يتم تحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ولفت إلى أنه يتم استمرار الرقابة على المخابز البلدية المنتشرة على مستوى المحافظة للتأكد من الإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمواصفات القياسية والأوزان وذات جودة عالية وقطره 18 سم. 

تموين الجيزة وكيل وزارة التموين تحرير محاضر سلع مجهولة المصدر شهر يوليو الماضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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