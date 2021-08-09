بدال تموينى يستولى على طنى سلع تموينية فى القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط مالك محل بدال تمويني بمحافظة القاهرة، وبحوزته 1.8 طن سكر و492 عبوة زيت تموين، مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية.

قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين للاتجار بهما في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.